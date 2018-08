KNAB sācis pārbaudi par Orlova iesniegumos minētajiem faktiem un par drukas izdevuma atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām.

Savukārt Drošības policija parlamentārieša papildus iesniegumus par iespējamo neslavas celšanu un par autortiesību pārkāpumu nosūtījusi Valsts policijai atbilstoši jautājuma institucionālajai piederībai.

Orlovs pēc šī notikuma uzskata, ka ir nepieciešama diskusija par to, ka, sākot no nākamajām vēlēšanām, atteiktos no iespējas svītrot kandidātus, lai nepieļautu "melno kampaņu" ietekmi. Politiķis pieļāva, ka varētu lūgt arī Centrālo vēlēšanu komisiju izvērtēt šo jautājumu.

Kā alternatīvu risinājumu deputāts redz iespēju apspriest administratīvās vai kriminālatbildības noteikšanu saistībā ar "melnās kampaņas" gadījumiem. Deputāts akcentēja, ka konkrētais gadījums ir svarīgs jautājums arī medijiem, kad nepatiesi ir mēģināts izmantot "Re:Baltica" zīmolu.

Kā ziņots, attiecīgais materiāls par politiķi tiek uzdots par Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" autordarbu. "Re:Baltica" pārstāvji apliecinājuši, ka to nav veidojuši.

Deputāts iepriekš skaidroja, ka atbalsta godīgas vēlēšanas un pauda gatavību diskutēt un atspēkot kritiku. Savukārt minētajā izdevumā informācija esot sagrozīta un anonīma.

"Re:Baltica" savā mājaslapā informē, ka ka centrs šādu avīzi nav veidojis un izdevis. "Izmantojot "Re:Baltica" krāsas, formātus un daļu tekstu no mājas lapas par to, kas mēs esam un kāpēc veidojam kartītes par politiķu darbiem, par kuriem viņi nestāstīs reklāmās, buklets aģitēja pret vienu no "Saskaņas" deputātiem: Vitāliju Orlovu," skaidro "Re:Baltica".

"Vienīgais, pēc kā nezinātājs būtu varējis to zināt, ir pasītes trūkums un fakts, ka "Re:Baltica" bija uzrakstīta ar "k" kā "Re:Baltika"," pausts pētnieciskās žurnālistikas centra redakcijas paziņojumā.