Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizvien aktīvi izmeklē pērn sākto kriminālprocesu, kurā aizdomas par partijas "KPV LV" iespējamu nelikumīgu finansēšanu gulst uz trim personām – partijas līdzpriekšsēdētājiem Artusu Kaimiņu un Ati Zakatistovu, un uzņēmēju Viesturu Tamužu. Pagājušajā nedēļā izmeklēšanas iestāde trijotni aizturēja un pēc diennakts, kas pavadīta izolatorā, atbrīvoja, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus.

Jau pirmdien kļuva zināms, ka KNAB izmeklētāja lēmusi atcelt Kaimiņam piemērotos drošības līdzekļus, bet par pārējām kriminālprocesā aizdomās turētajām personām birojs atbildi portālam "Delfi" vēl nav sniedzis. Portāls "Delfi" piedāvā īsu pārskatu, kas līdz šim ir zināms par sākto kriminālprocesu.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā kriminālprocesā par iespējamu nelikumīgu politiskā spēka "KPV LV" finansēšanu aizturēti partijas līdzpriekšsēdētāji Kaimiņš un Zakatistovs, kā arī Tamužs. KNAB veica arī kratīšanas ar šīm personām saistītos īpašumos.

KNAB iepriekš informēja, ka kriminālprocess sākts pērnā gada 5. jūnijā par politiskās partijas vai politisko organizāciju apvienības iespējamu nelikumīgu finansēšanu, par starpniecību tās nelikumīgā finansēšanā un nelikumīga finansējuma pieņemšanu un izspiešanu.

Divas personas šajā kriminālprocesā atzītas par aizdomās turētām par politiskās partijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu, kas izdarīta personu grupā un lielā apmērā. Savukārt viena persona atzīta par aizdomās turēto par politiskās organizācijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu lielā apmērā un par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā.

Balstoties uz KNAB preses paziņojumā un aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju, izriet, ka 2016. gada pavasarī Tamužs vienojās ar politiskās organizācijas valdes locekli, ka personu grupā izkrāps finanšu līdzekļus lielā apmērā no kāda uzņēmuma, ko KNAB apzīmējis ar burtu "B". Līdzekļi tiks izkrāpti nolūkā tos novirzīt politiskās organizācijas nelikumīgai finansēšanai. Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs paziņojis uzņēmuma "B" valdes priekšsēdētājam, ka vēlas nolīgt kādu personu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam. 2016. gada 1. jūnijā noslēgts līgums starp uzņēmumu "B" un uzņēmumu "Per capita" par konsultāciju sniegšanu. "Firmas.lv" dati liecina, ka "Per capita" pilnībā pieder Zakatistovam.

Analoģisks līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu noslēgts arī 2016. gada 30. decembrī. Līgums paredz, ka ik mēnesi uzņēmums "B" pārskaitīja 2000 eiro un PVN uz "Per capita" bankas kontu.

Tas turpinājās līdz 2017. gada jūnijam, kad plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas par Saeimas deputāta, Zakatistova un Tamuža sarunām. Sarunās Zakatistovs paziņojis, ka saņem no uzņēmēja 2000 eiro mēnesī. Savukārt uzņēmējs jautājis par viņam iegūstamo nosacīto labumu, vai tā būs nauda vai vara, vai ekonomikas ministra postenis.

KNAB uzskata, ka nauda novirzīta maksājumiem, kuru rezultātā, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem, politiskajai organizācijai bija iespējams bez maksas izmantot partijas biroja telpas.

Krāpšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi lielā apmērā izmantoti "KPV LV" finansēšanai, norādījis KNAB.

Turklāt noskaidrots, ka Saeimas deputāts kārtējā valsts amatpersonas deklarācijā par 2015. gadu norādīja nepatiesas ziņas par ienākumiem lielā apmērā, rakstīja KNAB.

Ziņots, ka pagājušā gada maijā internetā tika publicēts video ieraksts, kurā partijas pārstāvji Kaimiņš un Zakatistovs runā par politiskā spēka finansējumu. Jau decembrī "Delfi" ziņoja, ka KNAB sācis kriminālprocesu par, iespējams, Kaimiņa partijas nelikumīgu finansēšanu.