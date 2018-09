Priestera aizstāvis Kārlis Zunde pēc tiesa sēdes norādīja, ka lēmumu par drošības līdzekli tiesa varēs pārskatīt pēc diviem mēnešiem.

Jurists apstiprināja, ka Zeiļam piektdien slimnīcā tikusi veikta operācija. Zunde norādīja, ka kopš Zeiļas aizturēšanas 31. augustā priesteris nav ticis pratināts.

Zunde uzsvēra, ka aizstāvības puses rīcībā ir informācija, kas liecina, ka šajā lietā cietušais, iespējams, ir bijis cietušais arī kādā citā līdzīgā lietā.

Jau ziņots, ka augustā Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas par to, ka trīs vīrieši, iespējams, iesaistīti kāda vīrieša seksuālā izmantošanā. Cietušajam ir garīgās attīstības traucējumiem. Trijotne tika aizturēta 29. augustā Rīgā un Rēzeknē.

Valsts policija iepriekš paziņoja, ka garīgās konfesijas pārstāvis tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.

Otra lietā iesaistītā persona tiek turēta aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās un par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem. Trešais lietā iesaistītais tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Saskaņā ar izmeklēšanā iegūto informāciju viens aizdomās turētais piegādājis cietušo vīrieti garīgās konfesijas pārstāvim seksuālu vajadzību apmierināšanai. Garīgās konfesijas pārstāvis par to maksājis vienam no aizdomās turētājiem, iepriekš norādīja policijā.

Garīgās konfesijas pārstāvim tiek inkriminēta vairāk nekā viena epizode. Tagad tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai iepriekšminētā shēma pielietota ilgstošā laika periodā. Tāpat izmeklēšanā tiks pārbaudīts, vai līdzīgi iespējamie noziegumi izdarīti arī pret citām personām.

1945. gadā dzimušais Zeiļa ir Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudzes prāvests, kā arī Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks, Rēzeknes dekanāta dekāns.

Vēl viens no aizdomās turētajiem šajā lietā ir kāds bijušais sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāles darbinieks, vēstīja portāls "Delfi".