Kā liecina aculiecinieces Lauras iesūtītais video, otrdienas rītā uz nedaudz sniegotās Jūrmalas šosejas pēc autoavārijām abās brauktuves pusēs atrodas vairāki avarējuši auto. Cietušo spēkratu dēļ satiksme uz šosejas ir palēnināta.

Pirmās ziņas par negadījumiem policija saņēmusi otrdien ap pulksten 7, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte. Uz Jūrmalas šosejas nelielā ceļa posmā ir notikušas vairākas sadursmes. Ceļu policija strādā notikumu vietā, un precīzākas ziņas par avārijās iesaistīto auto skaitu un iespējamiem cietušajiem šobrīd nav.

Kopumā Rīgas reģionā šorīt līdz pulksten 9.20 reģistrēts jau 31 ceļu satiksmes negadījums, ziņo Valsts policija. Tādēļ likumsargi aicina braukt prātīgi un uzmanīgi.

Sniega un apledojuma dēļ šorīt ir apgrūtināta braukšana pa atsevišķiem valsts galveno autoceļu posmiem Kurzemē un Vidzemē, norāda VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Tallinas šosejas posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Stalbes līdz Valkai, Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Usmai un pa autoceļu Liepāja-Rucava visā garumā.