"Progresīvie" ir astotais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu.

Rīgas saraksta līdere būs "Progresīvo" valdes locekle, Iespējamās misijas skolotāja Antoņina Ņenaševa. Ar otro numuru Rīgā startēs partijas priekšsēdētājs, premjera amata kandidāts Roberts Putnis. Ar trešo numuru – Londonā dzīvojošā "Progresīvo" finanšu ministres amata kandidāte Sandra Martinsone.

Vidzemes saraksta līdere būs Latvijas Samariešu apvienības dienesta "Samariešu atbalsts mājās" vadītāja vietniece Inga Liepa-Meiere. Ar otro numuru Vidzemē startēs bērzu sulu zīmola "Birzi" īpašnieks, Brīvības un solidaritātes fonda valdes priekšsēdētājs un partijas valdes loceklis Ervins Labanovskis, kurš ir arī partijas ekonomikas ministra amata kandidāts. Trešā saraksta līdere Vidzemē būs vides eksperte Jana Simanovska, kura ir partijas zemkopības ministra amata kandidāte.

Latgales vēlēšanu apgabala līdere būs Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante, Rīgas Kino muzeja kuratore un biedrības "Short Riga" valdes locekle Agnese Logina. Ar otro numuru startēs Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga. Un ar trešo numuru startēs "Progresīvo" biedrs, filologs Toms Trasūns.

Kurzemē ar pirmo numuru startēs feministe, Daremas Universitātes tiesību maģistre un Kopenhāgenas Biznesa skolas absolvente, Latvijas Aviācijas arodbiedrības priekšsēde Dace Kavasa, kura ir arī partijas iekšlietu un tieslietu ministra amata kandidāte. Ar otro numuru kandidēs biedrības un partijas "Progresīvie" izveidotājs, politologs un uzņēmējs Ansis Dobelis, kurš ir "Progresīvo" satiksmes ministra amata kandidāts. Kurzemē ar trešo numuru pieteikta Līvu savienības Kolkas nodaļas vadītāja Maija Rēriha.

Zemgales saraksta līdere būs Latvijas Universitātes asociētā profesore, sociālās politikas eksperte Līga Rasnača. Ar otro numuru Zemgalē kandidēs Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Ģirts Šolis. Ar trešo numuru startē Latvijas Sarkanā Krusta Projekta "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu" vadītāja Gundega Rupenheite.

Visi partijas "Progresīvie" pērn pašvaldībās ievēlētie deputāti ir lēmuši nekandidēt Saeimas vēlēšanās, bet turpināt vēlētājiem doto solījumu izpildi Aizputes novada un Mārupes pašvaldībā.

Kā iepriekš uzsvēra partijā, visas "Progresīvo" saraksta līderes ir sievietes un saraksti ir veidoti, cik iespējams, ievērojot dzimumu paritātes principu, tādējādi aktīvi veicinot abu dzimumu līdzvērtīgu pārstāvību politikā. Partija arī apzināti atteikusies no ģimenes stāvokļa un tautības norādīšanas kandidātiem. Partijas priekšsēdētājs Roberts Putnis uzsver, ka "tādējādi "Progresīvie" vēlas uzsvērt savas politiskā prasības, ka ģimenes visā to dažādībā ir pelnījušas vienādu valsts atbalstu, ja to pamatā cilvēku ir rūpes vienam par otru un jo īpaši bērniem".

Savukārt, komentējot izvēli atteikties no etniskās piederības norādīšanas, partijas līderis pauž, "2018.gada Latvijā tautībai nebūtu jābūt nekādai nozīmei politiskajā līdzdalībā. Tautības norādīšana kandidātu sarakstos ir viens no elementiem, kas turpina etnisko sašķeltību Latvijā. "Progresīvie" vēlas to pārtraukt."

Apvienības visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 91; 52 no viņiem ir vīrieši un 39 sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 38,1 gads, lielākais īpatsvars kandidātu ir 21 līdz 30 gadus veci (35,2%). Vienam kandidātam ir ASV pilsonība un vienam ir Lielbritānijas pilsonība. Aptuveni trešdaļa (34,1%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu, vienam kandidātam dzīvesvietas Latvijā nav.

Apvienības jaunākajam kandidātam ir 21 gads un vecākajam 77 gadi.

Ar partijas programmu 13. Saeimas vēlēšanām var iepazīties šeit.

Vēstīts, ka partija "Progresīvie" par savu premjera amata kandidātu apstiprinājusi politiskā spēka valdes priekšsēdētāju Putni, kurš vienlaikus būs arī partijas veselības ministra amata kandidāts.

Partijas valde izvirzījusi arī citu ministru amata kandidātus, izveidojot ""Progresīvo" kabinetu".

Partija "Progresīvie" tika dibināta 2017. gada 25. februārī. Tās veidošanas iniciatīva nāk no biedrības "Progresīvie" biedriem un atbalstītājiem. Jaunā politiskā partija iestājas par to, lai Latviju ekonomiski, sociāli un politiski tuvinātu Ziemeļvalstu modelim.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.