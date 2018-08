"Attīstībai/Par!" ir ceturtais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu.

Kā Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta pirmais numurs kandidēs apvienības premjera amata kandidēts, Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Artis Pabriks, viņam seko partijas "Izaugsme" vadītājs, apvienība valdes loceklis un kardiologs Andris Skride un rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska.

Rīgas vēlēšanu saraksta līderis būs partijas "Kustība "Par!"" vadītājs, apvienības līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts. Ar otro numuru Rīgā kandidēs uzņēmējs Mārtiņš Staķis un ar trešo – labas pārvaldības speciāliste Vita Anda Tērauda.

Kurzemes saraksta "lokomotīve" būs partijas "Latvijas Attīstībai" vadītājs, apvienības līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce, viņam seko muzikoloģe Dace Bluķe un Saldus novada domes deputāte Indra Ūdra.

Zemgalē pirmais numurs ticis bijušajai labklājības ministrei un parlamentārietei Ilzei Viņķelei. Otrais – Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Aigaram Bikšem un trešais – Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektoram Andulim Židkovam.

Latgalē ar pirmo numuru startēs Rīgas domes deputāts Mārtiņš Bondars, otrais numurs Latgalē būs Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktorei Intai Brencei, bet trešais – Latvijas ārstu biedrības ģenerālsekretāram Jurim Viņķelim.

Apvienības visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 115; 72 no viņiem ir vīrieši un 43 sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 40,6 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 31-40 gadus veci (38,3%). 78,3 % ir latvieši, 19,1% nav norādījuši savu tautību. Diviem kandidātiem ir ASV pilsonība un vienam ir Kanādas pilsonība. Lielākā daļa (53,9%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu, vienam kandidātam dzīvesvietas Latvijā nav.

Apvienības jaunākajam kandidātam ir 23 gadi un vecākajam 77 gadi.

No apvienības kandidēs arī kādreizējais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vadītājs Ainārs Dimants, mākslinieks Ivars Drulle, Rīgas domes deputāte, dzejniece Iveta Ratinīka, aktieris Džordžs Ronnijs Steele un citi.

Savukārt sarakstā nav atrodami "Kustības "Par!"" biedri, zinātnieki Kaščejevs un Ambainis, tāpat sarakstā nav "Kustības "Par!"" atbalstītāja, mācītāja Jura Cālīša uzvārda. Arī Rīgas domes deputātes Anetes Jēkabsones-Žogotas (LRA/LA) vārds sarakstā nav atrodams.

Kā iepriekš informēja apvienība, "Attīstībai/Par!" programmas prioritātes 13. Saeimas vēlēšanām ir visiem pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe, konkurētspējīga izglītība un moderna, taisnīga ekonomika.

Ar partijas programmu var iepazīties šeit.

Ziņots, ka aprīļa beigās "Latvijas attīstībai", "Par!" un "Izaugsme" apvienojās zem viena nosaukuma – "Attīstībai/Par!". Apvienības pārstāvji norāda, ka viņu priekšvēlēšanu kampaņas mērķis ir "pārliecinošs starts 13. Saeimas vēlēšanās, lai parlamentā un valdībā ienāktu jauni cilvēki ar pasaules pieredzi un izglītību un pārvarētu varas elites stagnāciju, kuras dēļ Latvija atpaliek no kaimiņiem un cilvēki turpina aizbraukt". Apvienībā ir vairāk nekā 1200 biedru.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.