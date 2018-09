Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē tās vadītājs Vitālijs Orlovs (S) informēja, ka Saeimas Prezidijs saņēmis iesniegumu gan no Ulmes, gan no deputāta Askolda Kļaviņa (ZZS), kurš deputāta mandātu plāno nolikt.

Komisijas vadītājs vērsīsies Saeimas Prezidijā ar lūgumu jau šo ceturtdien lemt par deputāta mandātu apstiprināšanu Ulmem.

Sēdē deputāte Janīna Kursīte-Pakule (NA) vērsa klātesošo uzmanību uz izskanējušajām ziņām, ka Ulme, iespējams, bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) aģents. Parlamentārietis Ainars Latkovskis (V) gan norādīja, ka tā nav Kursītes-Pakules problēma, bet gan Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), kuru Ulme pārstāv, problēma.

Ziņots, ka, parlamentārietim Kļaviņam noliekot deputāta pilnvaras, viņa vietā nāks Vides aizsardzības kluba prezidents Ulme, iepriekš portālam "Delfi" apstiprināja topošais deputāts.

"Kā saka, izrāva mani no meža, no sēņošanas," smējās Ulme. Politiķis kandidē arī 13. Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā no ZZS. Politiķa prioritāte ir vides aizsardzība.

Iepriekš Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) informēja, ka Ulme, iespējams, bijis VDK aģents. Šādu informāciju CVK sniedza Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs (TSDC). Šādu informāciju Ulme pats noliedz. Arī portālam "Delfi" politiķis norādīja, ka padomju laikā aktīvi darbojies, lai atjaunotu Latvijas neatkarību. Piemēram, organizējis demonstrācijas, tostarp par Padomju Savienības komunistiskā partijas aizliegšanu, kā arī balsojis par Latvijas neatkarību kā Augstākās Padomes deputāts.

Ulme vairākas reizes kandidējis uz Saeimu, taču ievēlēts vien 8. Saeimā 2002. gadā.

Politiķis 1995. gadā apbalvots ar piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 2000. gadā – ar trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.