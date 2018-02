"Pretēji Ekonomikas ministrijas iepriekš solītajam, sākot ar 2018. gadu iedzīvotājiem un sevišķi lauksaimniekiem ir pieauguši rēķini par elektrību par 40-60%, kas faktiski ir jauns nodoklis. Patērētāji to nevar atļauties," norādījusi LRA frakcijas priekšsēdētāja Nellija Kleinberga.

Savukārt "Saskaņas" deputāts Ivars Zariņš jau mēnešiem ilgi cīnās par iespēju iegūt atbildes uz deputātu jautājumiem saistībā ar problēmām obligātās iepirkumu komponentes (OIK) jomā, tomēr nesekmīgi, uzsver frakcijas "Saskaņa" konsultante Katrīna Iļjinska.

Vienlaikus deputāti vienojušies dot laiku Ašeradenam līdz 1. martam, kurā no ministra tiek sagaidīts piedāvājums, kā situāciju risināt pēc būtības. Pretējā gadījumā deputāti prasīs ministra demisiju.

Ziņots, ka biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs" (LCB) nosūtījusi Ministru prezidentam Mārim Kučinskim (ZZS) vēstuli, aicinot operatīvi veikt izmaiņas OIK finansēšanas modelī, lai nepieļautu ceļu būves, lauksaimniecības un citu tautsaimniecības nozaru iznīcināšanu, teikts medijiem izplatītājā LCB paziņojumā.

Savukārt Lauksaimniekus apvienojošās biedrības "Zemnieku Saeima" vadītājs Juris Lazdiņš trešdien raidījumā "Rīta Panorāma" paziņoja – gadījumā, ja elektroenerģijas cenu kāpums netiks risināts, biedrība ir gatava prasīt ekonomikas ministra Ašeradena demisiju.

Tāpat vēstīts, ka no šī gada 1. janvāra spēkā stājās izmaiņas OIK finansēšanas modelī un līdz ar to stājusies spēkā arī jaunā maksājumu aprēķināšanas kārtība. OIK maksājums patērētājiem tagad ir atkarīgs no elektroenerģijas pieslēguma patēriņa un no pieprasītās pieslēguma jaudas.