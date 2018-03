Viņa akcentēja, ka, pretēji pērnā gada pieredzei, kad lielās slodzes dēļ bija problēmas ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) darbību, šogad EDS "neuzkārās". Lielās iedzīvotāju intereses dēļ sistēma ceturtdien gan kādu brīdi strādāja lēnāk.

"Šis ārkārtīgi lielais deklarāciju skaits apliecina, ka mums ar sistēmu viss ir kārtībā un liels skaits cilvēku deklarāciju varēja iesniegt," sacīja Pelēkā.

Šogad VID papildus cilvēkus deklarāciju pieņemšanai un apstrādei nepieņem, bet gan dienests ir pārorientējis savus iekšējos resursus, lai novirzītu darbiniekus šo darbu veikšanai, sacīja Pelēkā.

VID dati liecina, ka gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2018. gada 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības) vai ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Deklarācija obligāti jāiesniedz tiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas), tiem, kuri ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā).

Tāpat obligāti deklarācija jāiesniedz tiem, ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Savukārt iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16. jūnijam, sākot ar šī gada 1.martu. Savukārt, personas, kurām gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, aicinātas to iesniegt laikā no 2018. gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu.

Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn.

Tāpat visa 2018. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016.gadu, bet līdz 2018. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2014. gadu.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID EDS.

Gada ienākumu deklarāciju gan elektroniski, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau 76 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā "Gada ienākumu deklarācija".