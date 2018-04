Viņš norādīja, ka Krievijai ir plašas iespējas, lai ar šāda veida provokācijām nodarbotos un veiktu mācības. Tomēr esot skaidrs, ka tas tiek veikts ar mērķi provocēt Baltijas valstis, kā arī pārbaudīt valstu reakciju un to, vai bruņotie spēki ir spējīgi novērot mācības.

Vienlaikus Andžāns nenoliedza iespēju, ka Krievijas iepriekšējie plāni izjuka un šis ir atkārtots mēģinājums, jo vienmēr mācības dažādu apstākļu, tostarp plānošanas un tehnisku kļūmju dēļ, var nenotikt, bet mērķis pats par sevi tāpat vairāk ir kaitināt Baltijas valstis un NATO.

Andžāns sacīja, ka Latvijas atbildei uz šādu Krievijas rīcību jābūt līdzīgai kā līdz šim, proti, par to jārunā ar sabiedrotajiem un jāparāda, ka Krievija uzvedas provokatīvi.

Pēc Andžāna domām, šāda Krievijas rīcība, ja nekas neatgadās, Latvijai nemaz neesot tik slikta, jo tā turpina uzturēt Krievijas apdraudējumu, līdz ar to nesamazinās nepieciešamība pēc sabiedroto spēkiem Baltijas valstīs.

Kā ziņots, Krievijas Galvenais gaisa satiksmes vadības centrs informējis Latvijas CAA, ka Krievijas Jūras spēki no 17. aprīļa līdz 19. aprīlim rezervējuši gaisa telpu un 19.aprīlī plāno veikt raķešu šaušanas pārbaudi gaisa telpā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā. To plānots darīt laikā no pulksten 11 līdz 23.

Pēc Galkina paustā, Krievijas puse aicinājusi Latvijas Civilās aviācijas aģentūru noteiktajā laika posmā slēgt gaisa telpu 20 kilometru augstumā raķešu šaušanai paredzētajā zonā aptuveni 40 kilometrus no Latvijas krasta līnijas.

AM joprojām uzskata šāda veida mācības Latvijas teritoriālo ūdeņu tiešā tuvumā par nepamatotām un provokatīvām, kā arī pauž bažas par Krievijas spējām nodrošināt drošību mācību laikā.

Jau ziņots, ka piektdien Krievijas Baltijas karaflote informēja, ka 12. aprīļa vakarā īsi pirms pusnakts Kaļiņingradas apgabala piekrastē virs Baltijas jūras nakts izmēģinājumu lidojuma laikā avarējis Krievijas kara helikopters "Ka-29". Abi tās apkalpes locekļi gājuši bojā, piektdien paziņoja Krievijas Baltijas karaflote.

Nacionālie bruņotie spēki sekos līdzi šo mācību norisei un arī turpmāk veiks pastiprinātu mūsu valsts robežu novērošanu.

Kā ziņots, Krievijas Jūras spēki raķešu šaušanas mācības Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā bija pieteikuši arī no 4. līdz 6. aprīlim. Mācību laikā netika izšauta neviena raķete, bet šādas mācības uzskatāmas kā daļa no Krievijas stratēģiskās komunikācijas un spēka demonstrēšanas citām reģiona valstīm, iepriekš pauda eksperti.