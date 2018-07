Firmas, kuras ir gatavas Valsts kancelejai palīdzēt piesaistīt pretendentus un novērtēt viņu kompetenci, iepirkumā var pieteikties līdz 16. jūlijam.

Iepriekš identiskā iepirkumā uzvarēja SIA "Eiropersonāls", kas uzrunājusi gandrīz simt kandidātus, aicinot viņus pieteikties konkursam. Taču Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis atklājis, ka šis uzņēmums vairs nevēlas piedalīties jaunā konkursā.

Vēstīts, ka VID vadītāja amata konkursu varētu izsludināt jūlijā.

Jau ziņots, ka otro reizi pāris gadu laikā skandālu dēļ nav izdevies atrast jaunu VID ģenerāldirektoru. Konkursā par labāko atzītā kandidāta Māra Skujiņa pagātni uzņēmējdarbībā Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas organizētā komisija pastiprināti vētīt apņēmās vien pēc uzvarētāja pasludināšanas.

Laikraksts "Diena" vēsta, ka Skujiņš bijis finanšu direktors koģenerācijas projektu attīstītājā "Energo Capital". Kā galvenie "Energo Capital" attīstīto koģenerācijas projektu investori, bijuši Māris Martinsons un bijušais "Parex bankas" līdzīpašnieks Viktors Krasovickis.

Skujiņš "Energo Capital" amatu ieņēmis no 2012. gada februāra līdz oktobrim. Pie saviem sasniegumiem šajā amatā viņš min sarunas ar dažādām bankām un kredītiestādēm par kopumā 34 miljonu eiro kredītiem celtniecības darbiem, aprīkojuma iegādei un apgrozāmo līdzekļu iegūšanai "Energo Capital" investīcijām biomasas koģenerācijas elektrostaciju attīstībā. Skujiņš uzņēmumā arī vadījis juridisko, vides un biznesa izpēti, lai iegūtu banku aizdevumus. Tagad "Energo Capital" izgājis maksātnespējas procesu un palicis valstij parādā 135 495 eiro nenomaksātos nodokļos, vēsta "Diena".

Jautājums par Skujiņa darbu "Energo Capital" esot izskanējis VID vadītāja pretendentu atlases gaitā, bet viss, ko viņš varējis paskaidrot, ka atbildējis tikai par kredītu piesaisti no bankām un ar Martinsonu nav ne ticies, ne komunicējis. "Es nezināju to, kas man nebija jāzina, es nepārvaldīju finanšu plūsmas, ar to nodarbojās citi cilvēki. Finanšu direktora amats bija amata nosaukums, par kuru vienojāmies, ka tas "smuki skan"," norādījis Skujiņš.

Savukārt laikraksts "Neatkarīgā" ziņo, ka Skujiņš 2012. gadā ir bijis SIA "Natural Resources" valdes loceklis, īpašnieks un pat likvidators, bet šī uzņēmuma līdzīpašnieks savulaik bijis Māris Martinsons.