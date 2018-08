"Jaunā Vienotība" ir piektais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu. Partiju apvienības sarakstā Saeimas vēlēšanām ir pieteikti 115 Saeimas deputātu kandidāti visos piecos vēlēšanu apgabalos.

Kā Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta pirmais numurs kandidēs ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, otrais būs iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, bet trešais – izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Ceturtais Rīgas vēlēšanu apgabala sarakstā ir parlamentārietis Andrejs Judins un piektā – Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta pirmais numurs ir 12. Saeimas deputāte Inese Lībiņa-Egnere, ar otro numuru startēs Saeimas deputāts Jānis Upenieks un ar trešo – parlamentārietis Ainars Latkovskis. Vidzemē ceturtais sarakstā ir Rīgas domes deputāts Olafs Pulks, savukārt ar piekto numuru startēs Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa.

Kurzemes saraksta "lokomotīve" ir partijas valdes priekšsēdētājs Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, viņam seko Saeimas deputāts un Kuldīgas novada partijas valdes loceklis Artis Gustovskis, "Vienotības" valdes loceklis Edgars Ikstens, deputāts Ints Dālderis un uzņēmējs Māris Rozenbergs.

Zemgalē pirmais numurs ticis labklājības ministram Jānim Reiram, otrais – parlamentārietim, partijas "Tukuma pilsētai un novadam" valdes priekšsēdētājam Jurim Šulcam un trešais – Jēkabpils reģionālās partijas valdes priekšsēdētājam un Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātam Leonīdam Salcevičam. Ar ceturto numuru Zemgalē kandidēs deputāts Atis Lejiņš un ar piekto Jelgavas domes deputāts Aigars Rublis.

Latgalē ar pirmo numuru startēs Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, Latgales partijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Viņam seko Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska, Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" direktore Inguna Kokina, Veselības un sociālo pakalpojumu centra "Dagda" vadītājs Andris Badūns un Ludzas novada domes deputāte Alīna Gendele.

Savukārt "Jaunās Vienotības" valdes priekšsēdētāja Ministru prezidenta amata kandidāta Kariņa vārds sarakstā nav atrodams. Arī citi no "Vienotības" ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti 13. Saeimas vēlēšanās nestartēs – sarakstā nav ne Ineses Vaideres, ne Sandras Kalnietes.

Tāpat sarakstā nav atrodami trīs 12. Saeimas "Vienotības" frakcijas deputāti: bijusī Ministru prezidente Laimdota Straujuma, Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Lolita Čigāne, kura jau iepriekš paziņoja, ka gaidāmajās Saeimas vēlēšanās nekandidēs, un Dzintars Zaķis.

Apvienības visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 115; 83 no viņiem ir vīrieši un 32 sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 46,4 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 31-40 gadus veci (28,7%). 82,6% ir latvieši, 14,8% nav norādījuši savu tautību. Trijiem kandidātiem ir ASV pilsonība, vienam kandidātam ir Kanādas pilsonība un vēl vienam kandidātam ir Libānas pilsonība. Vairāk nekā trešdaļa (37,4%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu.

Apvienības jaunākajam kandidātam ir 22 gadi un vecākajam 83 gadi.

Kā portālu "Delfi" informēja apvienībā, "Jaunās Vienotības" programmā ir izvirzītas piecas galvenās prioritātes – izglītība, veselība, drošība, taisnīgums un algas. Programmas galvenais mērķis ir radīt apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro.

Vēstīts, ka "Jaunā Vienotība" ir sešu politisko partiju – "Vienotības", "Kuldīgas novadam", "Tukuma pilsētai un novadam", "Valmierai un Vidzemei", "Jēkabpils reģionālā partija" un "Latgales partija" – partiju apvienība kopīgam startam 13. Saeimas vēlēšanās. Apvienība vieno vairāk nekā 3000 biedru.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.