Ja Saeima pieņems likuma grozījumus par skolas gaitu sākšanu no sešiem gadiem, tad opozīcijai ir iespēja savākt 34 deputātu parakstus, lai virzītos uz referenduma sasaukšanu par šo jautājumu, ceturtdien parlamenta debatēs norādīja Saeimas sekretārs, deputāts Andrejs Klementjevs (S).

Politiķis norādīja, ka Saeimas vairākumam šajā jautājumā esot vienalga, neskatoties uz visiem pretargumentiem attiecībā uz reformas īstenošanu. Iejaucoties vecāku tiesību jomā, paši deputāti pārkāpj savu tiesību apjomu, akcentēja politiķis.

"Es gribu brīdināt, ka, ja likumprojekts aizies līdz trešajam lasījumam, tad mēs varam savākt 34 [deputātu] parakstus un lūgt prezidentu neizsludināt to," norādīja Klementjevs. Politiķis skaidroja, ka tad prezidentam likumprojekta izsludināšana būs jāaptur uz diviem mēnešiem, lai tiktu rīkota parakstu vākšana par referendumu.

Saņemot nepieciešamo parakstu skaitu, kopā ar 13. Saeimas vēlēšanām varētu tikt rīkota tautas nobalsošana, skaidroja politiķis. Tas ļautu saprast, cik no vecākiem ir par skolas gaitām no sešiem gadiem un cik atbalsta pašreizējo sistēmu ar skolas gaitām no septiņu gadu vecuma.

Satversmē noteikts, ka, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu, Valsts prezidentam ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem. Ja šo divu mēnešu laikā to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa jeb aptuveni 155 000 vēlētāju, tad likums nododams tautas nobalsošanai.

Kā ziņots, Saeima pagājušajā nedēļā pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie likumu grozījumi noteiks, ka skolas gaitas sākamas no sešu gadu vecuma. Reformas ieviešanu paredzēts sākt 2019. gada 1. septembrī.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) skaidroja, ka patlaban panākts kompromiss par to, ka sešgadnieki pirmajā klasē varēs sākt iet kā skolā, tā arī bērnudārzā, tādējādi atsakoties no sākotnējā priekšlikuma ieviest pārejas periodu.

Pirmsskolas izglītības iestādei, lai īstenotu arī pamatizglītības programmas daļu (1. klasi), ir jāsaņem licence un pēc diviem gadiem jāiegūst akreditācija pamatizglītības programmas īstenošanai. Jāparedz nosacījumi, kas jāizpilda, lai pirmsskolas izglītības iestādi atzītu par atbilstošu pamatizglītības daļas (1. klases) īstenošanai un tā saņemtu akreditāciju.

Likumprojektos par grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, kā arī Izglītības likumā noteikti kritēriji, kādos gadījumos bērnam skolas gaitas būtu jāsāk sešos gados.