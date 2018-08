"KPV LV" ir divpadsmitais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu. Partijas sarakstā Saeimas vēlēšanām ir pieteikti 115 Saeimas deputātu kandidāti visos piecos vēlēšanu apgabalos.

Rīgā saraksta līderis būs partijas līdzpriekšsēdētājs, 12. Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš. Viņam seko SIA "Jumbergs" valdes locekle Iveta Benhena-Bēkena un Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents Didzis Šmits.

Kā pirmā Vidzemes vēlēšanu apgabalā startēs partijas līdzpriekšsēdētāja SIA "Wok Rīga" valdes locekle Linda Liepiņa. Sarakstā otrā vieta atvēlēta Alojas novada domes deputātam Mārim Možvillo un trešā – zvērinātam advokātam Aldim Blumbergam.

Latgales vēlēšanu apgabala pirmais numurs ticis Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas ārstam Robertam Spručam. Viņam seko lauksaimnieks Romualds Siliņš un SIA "Fitnesa parks" valdes loceklis Ainārs Belovs.

Kurzemē ar pirmo numuru startēs "KPV LV" līdzpriekšsēdētājs, Kaimiņa palīgs Saeimā Atis Zakatistovs. Ar otro numuru Kurzemē startēs Saldus novada domes deputāte, SIA "Monēta" finanšu vadītāja Ramona Petraviča un ar trešo – Kuldīgas novada pašvaldības deputāts, uzņēmējs Ēriks Pucens.

Zemgales saraksta līderis būs Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāts Kaspars Ģirģens, viņam seko Jelgavas novada domes deputāti – Ralfs Nemiro un Aivars Geidāns.

No "KPV LV" kandidēs arī Nacionālā teātra aktieris Ivars Puga, Daugavpils novada domes deputāte, Latgales partijas valdes locekle Janīna Kursīte, mūziķis un televīzijas personība Andris Kivičs, kā arī partijas premjera amata kandidāts, zvērināts advokāts Aldis Gobzems, kurš startēs ar pēdējo numuru Rīgas apgabalā.

Lai gan iepriekš par pievienošanos partijai paziņojis basketbolists Kapars Kambala, viņa vārds "KPV LV" iesniegtajā Saeimas deputātu kandidātu sarakstā nav atrodams.

Visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 115 – 84 no viņiem ir vīrieši un 31 sieviete, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 46,2 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 31-40 gadus veci (41,7%). 84,3% ir latvieši, 9,6% nav norādījuši savu tautību, 3,5% ir krievi un 2,6% poļi. Vienam kandidātam ir Islandes pilsonība, vienam Kanādas un vienam Krievijas. Teju trešdaļa (31,3%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu. 3,5% dzīvesvietas Latvijā nav.

Partijas jaunākajam kandidātam ir 21 gads un vecākajam 72 gadi.

Ar "KPV LV" programmu var iepazīties šeit.

Ziņots, ka "KPV LV" Saeimā pārstāv tās līdzpriekšsēdētājs Kaimiņš. Viņš Saeimā tika ievēlēts no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) Rīgas saraksta. Lai gan tajā deputāts startēja vien ar 35. kārtas numuru, saskaitot plusus un svītrojumus, Kaimiņš izvirzījās par šī saraksta līderi. Pēc nedaudz vairāk kā gada politiķis LRA frakciju pameta un vēl pēc pusgada dibināja savu partiju – "KPV LV".

"KPV LV" bija pirmā partija, kas pērnā gada izskaņā pieteica savas prioritātes, startējot 13. Saeimas vēlēšanās.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.