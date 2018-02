Lai gan frakcija, kuru iepriekš pārstāvēja Kūtris, oficiāli beigusi pastāvēt, Saeimas vairākums lēma viņu no Saeimas Prezidija neatsaukt. Par atsaukšanu balsoja 19 deputāti, pret bija 46 parlamentārieši un 26 deputāti balsojumā atturējās.

Iepriekš Kūtri atsaukt no amata rosināja Latvijas Reģionu apvienības (LRA) un pie frakcijām nepiederoši deputāti, kuri gan saistīti ar apvienību. Šie deputāti un vairāki nacionālās apvienības pārstāvji balsoja par Kūtra atsaukšanu no Saeimas sekretāra amata.

Saeimas sekretāra amatu cerēja iegūt LRA, kura Saeimas Prezidijā nav pārstāvēta.

Ziņots, ka LRA mēģinājusi pārvilināt Saeimas deputātu Kūtri, kuram piedāvāts izstāties no partijas "No sirds Latvijai" (NSL) un iestāties kādā no LRA veidojošajām partijām, ļaujot saglabāt vietu Saeimas Prezidijā, iepriekš vēstīja laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai".

Vēstīts, ka Saeimas "No sirds Latvijai" frakcija izjuka, kad no tās izstājās deputāts Ringols Balodis. Tas saistīts ar to, ka frakcijā vairs nav nepieciešamo piecu deputātu.

Tas saistīts ar to, ka pēc Baloža izstāšanās NSL frakcijā palika četri deputāti, bet Saeimas kārtības rullī noteiktais minimālais parlamentāriešu skaits frakcijā ir vismaz pieci.

Četri deputāti, kas palika NSL frakcijā – Inguna Sudraba, Kūtris, Meija, Romāns Mežeckis – turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederošie deputāti.