Dziļas šaubas par to, ka oligarhi nozog valsti, ceturtdien debatēs pirms Saeimas balsojuma par Satversmes aizsardzības biroja (SAB) vadītāja Jāņa Maizīša atkārtotu apstiprināšanu amatā pauda Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāts Valdis Kalnozols . Viņaprāt, oligarhi, gluži pretēji, grib Latviju sakārtot.

"Maizīša kungs, es saprotu, ka jūs apstiprināsiet, bet pieņemieties varbūt. Kopīgi izdzēšam ārā šo valsts nozagšanu, jā. Mēs visi sakām, ka oligarhi nozog to valsti. Nu, es dziļi šaubos! Man liekas, ka oligarhi ir tie cilvēki, kas grib šo valsti sakārtot," uzrunājot Maizīti par valsts ekonomisko drošību, sacīja Kalnozols.

Debašu sākumā Kalnozols pauda pārliecību, ka Maizītis no viņa baidās. To viņš secinājis no tā, ka SAB priekšnieks esot atteicies ar viņu tikties.

Tāpat Kalnozols pauda neizpratni, kāpēc citas valstis diktē, ko apstiprināt un ko neapstiprināt kādā amatā. "Man ir liels lūgums, deputāti, sajūtamies kā saimnieki savā zemē. Nu izdzenam ārā šo "Jā, barona lielskungs! Jā, barona lielskungs!". Sajūtaties, ka mēs esam saimnieki, ne barona lielskungs šinī valstī!" debatēs teica deputāts.

Vēl Kalnozols ieteica Maizītim "pieķerties" "sabiedrībai neredzamiem, pelēkiem spēkiem", kas manipulē ar amatpersonām, ar tiesībsargājošām iestādēm un ar medijiem. Tomēr, kas ir šie spēki, viņš neprecizēja.

Kā ziņots, Saeima ceturtdien Maizīti nolēma apstiprināt amatā uz otro pilnvaru termiņu.