Kā novēroja portāls "Delfi", piketā bija pulcējušies vairāk nekā simts cilvēku, tostarp apvienības "Attīstībai/Par!", partijas "Vienotība", Jaunās Konservatīvās partijas un partijas "Progresīvie" pārstāvji.

"Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts, uzrunājot mītiņa dalībniekus, uzsvēra, ka aktīvisti sanākuši vienkopus, lai aizstāvētu izcilu izglītību. Viņš uzsvēra, ka "šis nav politisks mītiņš".

"Mēs esam par izcilu izglītību mūsu bērniem," sauca politiķis. Pavļuta sacītais tika uzņemts ar ovācijām.

Kustības "Par!" biedrs un Latvijas Universitātes asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs norādīja, ka izglītība un nākotne nav tas, ar ko drīkst spēlēt "politiskās spēles".

Piketā tika skandēti dažādi saukļi: "Ko mēs gribam? Reformu! Kad mēs gribam? Tagad!", "ZZS, LPS dzīvot grib PSRS", "Izglītībai par! Stagnācijai – nē!", "Kārlis un Māris nav reformu pāris!", "Pietiek slinkot, sāciet strādāt!".

Piketā ieradās arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V), kurš uzklausīja piketētājus, gan viņu teiktos labos vārdus, gan kritiku.

Šadurskis uzrunāja aktīvistus un izteica cerību, ka viņu klātbūtne reformas pretiniekus iebiedēs un politiķi nobalsos sapratīgi un par grozījumiem.

Piketa dalībnieki deputātus, kas devās uz Saeimas sēdi, aicināja balsot par reformām. Deputāti, kuri iepriekš balsoja pret reformu tika uzņemti ar ūjināšanu. Īpaši skaļu ūjināšanu pavadīja Ingunas Sudrabas (NSL) ierašanās.

Tāpat piketētāji bija "bruņojušies" ar virkni plakātu. Viens no tiem vēstīja: "#DūklavsNeredz #AugulisNezina #KučinskisNegrib #ŠadurskisNEvar #AšeradensNebūs #DAKŠA."

Citus plakātus rotāja tādi virsraksti kā: "K.Š. Kādas šausmas", "Mucā aug, pa spundi baro #StagNācija", "Reforma šodien – labklājība rīt", "Par skolu bērnu interesēs".

Mītiņā ieradās arī kāds tā dalībnieks, kurš sevi sauca par politisko dinozauru. Viņš sauca: "Vecie dinozauri, beidziet bremzēt!"

Piketu rīko partiju apvienība "Attīstībai/Par!". "Mūsu bērnu un valsts nākotnes interesēs vispārējās izglītības mācību satura reforma ir pilnībā atbalstāma un akūti nepieciešama," iepriekš norādīja politiskā spēka pārstāvji.

"Atstāt šā jautājuma izlemšanu nākamajai Saeimai nozīmē nolemt Latviju atpalicībai. Kvalitatīva, mūsdienīga izglītība ir valsts konkurētspējas atslēga. Kvalificēta darbaspēka trūkums jau ir Latvijas realitāte. Šī tāpat ir izšķiršanās, vai ļaut cilvēkiem turpināt aizbraukt, vai arī dot iemeslu atgriezties," pauda partiju apvienība.

Plānots, ka ceturtdien Saeimas deputāti otrajā lasījumā lems par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtajiem grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, kas saistīti ar pāreju uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Likumprojekts aptver arī jautājumu par vecumu, kādā jāuzsāk mācības 1. klasē.

Kā iepriekš portālu "Delfi" informēja iniciatīvas grupas "Vecāki par labāku izglītību" pārstāvji, grozījumi nodrošinātu jaunus pamatus kvalitatīvai izglītībai valsts līmenī. Taču "diemžēl daļai 12. Saeimas deputātu un citiem politiķiem mūsu bērnu nākotne ir kļuvusi par politiskā tirgus objektu".

"Pasaule ir mainījusies, un jāmainās arī mūsu skolām. Mēs kā vecāki vēlamies, lai 12. Saeima nevilcinās un apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto izglītības reformu, kas nodrošinās labāku izglītību mūsu bērniem un skolu viņu interesēs. Ceturtdien Saeima lems par mūsu bērnu nākotni, un mums kā vecākiem ir pienākums nodrošināt, lai deputāti nesagrauj to," norādīja iniciatīvas grupas "Vecāki par labāku izglītību" izveidotājs Gundars Āboliņš.

Āboliņš uzsvēra, ka skolu reforma "Skola 2030" nav nejaušs sasteigts pasākums, tā ir gatavota un plānota jau vismaz trīs gadus. Šo lielo darbu ir veikuši izcili Latvijas pedagogi, skolotāji un eksperti.

Atbalstu piketam izteikusi partija "Vienotība", kā arī partija "Progresīvie".

"Progresīvie" valdes locekle, izglītības politikas darba grupas vadītāja un Iespējamās misijas skolotāja Antoņina Ņenaševa norādīja, ka partija "uzskata par nepieņemamām politiskās intrigas un politiskās cīņas, kuru rezultātā tika apturēta progresīvā un izglītības sistēmai vitāli svarīgā reforma. Tāpat "Progresīvie" jo īpaši atbalsta "Skola 2030" vērtības, kas saskan ar "Progresīvo" vērtību bāzi – līdzcietību, iecietību, taisnīgumu un solidaritāti."

Vienlaikus Ņenaševa atzina, ka "reformu paketē ir iekļautais jautājums par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma pamatoti izpelnījies skolu kritiku to nepietiekamās sagatavotības dēļ, tomēr šis jautājums neattaisno politisko atteikšanos no reformas uzsākšanas vispār."

Vēstīts, ka pirmdien koalīcijas partijas vienojās rast kompromisu par reformām izglītības jomā, kas paredz kompetencēs balstīta satura ieviešanu. Reizē lemts vairs neskatīt jautājumu par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma, ņemot vērā politiskā atbalsta trūkumu.

No darba kārtības ir noņemts jautājums par likumprojektu, kas paredz kompetencēs balstītas izglītības satura ieviešanu, atlikšanu uz nākamo Saeimu, norādīja partijas "Vienotība" priekšsēdētājs Arvils Ašeradens. Līdz ar to attiecīgie likumprojekti tiks pieņemti šajā sasaukumā.

Ziņots, ka Saeimas Izglītības komisija pagājušajā nedēļā izskatīja visus priekšlikumus Vispārējās izglītības likumam. Komisijas vairākums konceptuāli noraidīja ieceri par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma. Tāpat deputāti atbalstīja izglītības jaunā kompetenču satura ieviešanu par gadu vēlāk, nekā sākotnēji bija piedāvājusi IZM.

"DelfiTV ar Jāni Domburu" "Attīstībai/Par!" politiķi iepriekš pamatoja nepieciešamību: