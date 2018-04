Tarifs par ūdensapgādi būs 85 centi līdzšinējo 63 centu vietā par vienu kubikmetru, bet tarifs par kanalizāciju būs 74 centi līdzšinējo 65 centu vietā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

"Rīgas ūdens" aprēķini liecina, ka galvaspilsētā viena daudzdzīvokļu mājā mītoša ģimene vidēji patērē 6,1 kubikmetru ūdens mēnesī. Tādējādi izmaksas vienai mājsaimniecībai vidēji pieaugs par 1,89 eiro mēnesī (2,29 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Uzņēmums tarifus gribēja celt jau pavasarī, taču SPRK to neļāva, jo nebija saņēmusi izmaksu izvērtējumu no "Rīgas ūdens". Sākotnēji tarifu par ūdensapgādi uzņēmums vēlējās celt līdz 86 centiem, bet par kanalizāciju līdz 77 centiem. Tādējādi nule apstiprinātajā tarifu projektā ieekonomēti kopumā četri centi.

Vēlreiz izvērtējot izmaksas, "Rīgas ūdenim" izdevās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas samazināt par 855 tūkstošiem eiro, savukārt piegādātā ūdens un savāktā notekūdens apjomu attiecīgi celt par 1,1% un 1,5%.

Šobrīd spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Rīgā nav mainīti kopš 2014. gada 1. jūlija.

SPRK skaidro, ka tarifu celšanu pamato Rīgas domes pērnā gada martā pieņemtie saistošo noteikumu grozījumi, kas paredz ievērojami augstākas prasības ceļa seguma atjaunošanai pēc inženiertīklu remontdarbiem. Tāpat kopš 2014. gada valstī ir pieaugusi minimālā alga, vidējā darba samaksa, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis, kas ietekmējis arī "Rīgas ūdens" personāla izmaksas. Uzņēmumam arīdzan nolietojušies pamatlīdzekļi, palielinājies dabas resursu nodoklis, kā arī samazinās "Rīgas ūdens" sniegto pakalpojumu apjoms.

Regulatora aplēses liecina, ka pēc tarifa izmaiņām vienas mājsaimniecības vidējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem galvaspilsētā būs no 1,0% līdz 1,6% no vidējiem ikmēneša ienākumiem. Tā kā Eiropas Komisija rekomendē, ka šim maksājumam nevajadzētu pārsniegt 4% slieksni, SPRK sauc "Rīgas ūdens" tarifu politiku par atbilstošu un vienu no zemākajām starp lielajām Eiropas pilsētām.

SIA "Rīgas ūdens" ir pilnībā Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. 2016. gadā uzņēmums nopelnīja 2,31 miljonu eiro, apgrozot 46,46 miljonus eiro.

Uzņēmuma valdē strādā Vitālijs Aizbalts, Agnis Kalnkaziņš, Krišjānis Krūmiņš un Normunds Zvaunis. Katrs no viņiem pērn šajā amatā nopelnīja 71 028 eiro. Savukārt valdes priekšsēdētāja Dagnija Kalniņa pērn amatā nopelnīja 78 916 eiro.