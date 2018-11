Rīgas domes 'pazudušo jautājumu' neizskata arī ārkārtas sēdē

Rīgas domē (RD) ārkārtas sēdē pirmdien, 5. novembrī, bija paredzēts skatīt opozīcijas deputāta Jurģa Klotiņa (NA) priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaižu piemērošanu rīdziniekiem. Šis jautājums iepriekš pazuda no atbildīgās komitejas darba kārtības. Priekšlikums gan arī šoreiz palika neizskatīts, jo mērs Nils Ušakovs (S) sēdes sākumā izsludināja pārtraukumu uz nenoteiktu laiku.

"Kļūdas pēc darba kārtībā iekļāvām nepareizo failu. Vēlāk nosūtījām pareizo un brīdinājām par to Klotiņu. Šo jautājumu derētu skatīt, kad RD lems par nākamā gada budžetu. Šobrīd sēdē izsludinu pārtraukumu," sēdes sākumā teica mērs Nils Ušakovs (S). Viņš neprecizēja, kad jautājumu varētu turpināt skatīt.

Klotiņa priekšlikums paredz piešķirt 50% NĪN atlaidi pirmās brīvvalsts laika zemes mantiniekiem. Deputāts uzskata, ka zemes kadastrālo vērtību kāpums Rīgas vēsturiskajās savrupmāju apkaimēs ir radījis apstākļus, ka ģimenes mantojuma ēkās dzīvojošie īpašnieki ir spiesti maksāt nesamērīgi augstu NĪN.

Opozīcijas deputāta sagatavotie grozījumi paredz arī mazināt NĪN personām, kuras nedrīkst veikt jauna minimālās apbūves zemesgabala izveidi savā īpašumā dzīvojamās mājas apbūvei.

Šie grozījumi Rīgas budžetam izmaksās aptuveni pusotru miljonu eiro, izskaitļojis Klotiņš. Šo samazinājumu viņš iecerējis kompensēt ar pieaugošajiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem.

Vēstīts, ka Klotiņa priekšlikumu par NĪN atlaidēm bija plānots skatīt jau 17. oktobra RD Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē. Taču lēmumprojekts vēlāk no sēdes darba kārtības pazuda.

Komitejas vadītājs Ušakovs sēdē izvairījās atbildēt uz opozīcijas deputātu jautājumiem, kāpēc darba kārtība ir pēkšņi mainījusies. Tā vietā viņš vairākkārt rosināja opozīcijas partiju deputātus papildināt esošo darba kārtību.

Opozīcijas deputāti mēra ierosinājumu neklausīja un pagājušajā nedēļā sasauca ārkārtas sēdi, lai Klotiņa priekšlikumu pagūtu skatīt vēl pirms RD opozīciju skars Saeimas vēlēšanu radītās izmaiņas.

Ziņots, ka no RD uz Saeimu 6. novembrī dosies sestā daļa deputātu. Vislielākās pārmaiņas piedzīvos Jaunās konservatīvās partijas frakcija, no kuras uz Jēkaba ielu dosies septiņi no deviņiem deputātiem. Rātsnamu pametīs arī divi "Latvijas attīstībai" deputāti un viena "Saskaņas" biedre.