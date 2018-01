Tas saistīts ar to, ka pēc Baloža izstāšanās NSL frakcijā palika četri deputāti, bet Saeimas Kārtības rullī noteiktais minimālais parlamentāriešu skaits frakcijā ir vismaz pieci.

Četri deputāti, kas palika NSL frakcijā - Inguna Sudraba, Gunārs Kūtris, Aivars Meija, Romāns Mežeckis - turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederošie deputāti.

Saeimai pēc deputātu iesnieguma būs jālemj par NSL pārstāvju atsaukšanu no Saeimas Nacionālās drošības komisijas un Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas.

Tāpat Saeimas frakcijām ik gadu tiek piešķirts noteikts līdzekļu apjoms saimnieciskajiem un reprezentācijas izdevumiem. Piešķirto līdzekļu apjoms atkarīgs no deputātu skaita frakcijā - patlaban desmit eiro uz katru deputātu mēnesī. Pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem līdzekļi saimnieciskajiem un reprezentācijas izdevumiem netiek piešķirti. NSL līdere Sudraba gan aģentūrai LETA uzsvēra, ka šos līdzekļus NSL teju nav tērējusi.

Vēl Saeimas frakcijās ir noteikts darbinieku štata vienību skaits. Tas atkarīgs no deputātu skaita frakcijā, un to reglamentē Saeimas Prezidija lēmums. Katrā frakcijā ir viena tehniskā sekretāra vieta un, piemēram, ja frakcijā ir pieci deputāti tad papildu viena konsultanta štata vieta, ja no sešiem līdz desmit deputātiem, tad papildu vecākā konsultanta štata vieta utt.

Saeimas autobāze nodrošina transporta pakalpojumus gan Saeimas frakcijām, gan pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem. Saeimas autobāzes autotransporta izmantošanu reglamentē īpaši Saeimas Prezidija apstiprināti noteikumi, kas noteic, ka frakcijām tiek piešķirtas automašīnas pastāvīgā lietošanā un frakcijas nepieciešamības gadījumā var izsaukt papildu automašīnas. Turpretim pie frakcijām nepiederošie deputāti darba vajadzībām var izmantot Saeimas autobāzes automašīnas pēc izsaukuma.