Komisija šodien diskutēja par Stradiņa slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības progresu, kā arī B korpusa projektu. Slimnīcas pārstāvji informēja, ka projekts par A korpusa otrās kārtas būvniecību 30. augustā ir iesniegts Eiropas Komisijai saskaņošanai. Ja trīs mēnešu laikā netiek pieņemts lēmums par tā noraidīšanu, tad tas tiek uzskatīts par apstiprinātu.

Būvnieka izraudzīšanai patlaban norit konkurss ar sarunām, un dalībai otrajā kārtā izvirzīti seši kandidāti. Būvdarbu iepirkuma otrā kārtā tiks izsludināta pēc dokumentācijas saņemšanas no projektētājiem. Savukārt stāvlaukuma projektēšanas iepirkumam saņemti pieci piedāvājumi, kas tiek vērtēti. Kopumā būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām. Pārcelšanās uz A korpusa otrās kārtas telpām plānota 2022. gadā.

Kopumā A korpusa būvniecībai nepieciešams aptuveni 91 miljons eiro, tajā skaitā 64 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 22 miljoni eiro no valsts budžeta un 4,5 miljoni eiro no slimnīcas finanšu līdzekļiem.

Plānots, ka A korpusa otrās kārtas ēkā atradīsies Neatliekamās medicīnas centrs jeb uzņemšana, operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profili, neiroloģijas nodaļa un insulta vienība, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī intensīvā terapija un Sievietes un bērna klīnika kopā ar dzemdību bloku.

Savukārt B korpusa būvprojekta izstrādes iepirkuma organizēšanas un projektēšanas līguma noslēgšana plānota līdz 2019. gada beigām. Provizoriskas izmaksas ir 136 miljoni eiro, kas gan jāprecizē pēc A korpusa otrās kārtas būvdarbu iepirkuma.

Skaidrībai par budžeta finansējumu jābūt 2019. gada otrajā pusē, lai šo naudu izmantotu 2020. gadā. Līdz ar to Saeimas komisija vienojusies sagatavot vēstuli Finanšu ministrijai un premjeram par nepieciešamu finansējumu un budžeta veidošanu.