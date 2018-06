Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par iespēju gada ienākuma nodokli tērēt bērnu izglītošanai privātajās skolās

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Aleksandrs Lapajevs. Viņš piedāvā mainīt un pilnveidot Latvijas izglītības sistēmu, lai tā būtu konkurētspējīga Eiropas Savienībā, dodot Latvijas pilsoņiem tiesības savus gada ienākuma nodokļus tērēt bērnu izglītošanai privātajās skolās.

Lai atvieglotu to izmaksu Latvijā strādājošiem pilsoņiem, ir nepieciešams subsidēt daļu no valsts puses, uzsvēra Lapajevs. Viņš zināja stāstīt, ka līdzīga kārtība ir Vācijā, kur ir iespējams iegūt atvieglojumus līdz pat 30% no privātās skolas maksas vai arī līdz 5000 eiro gadā no saviem gada ienākuma nodokļiem.

Šādas pārmaiņas būtu nepieciešamas, lai nodrošinātu iespēju mācīt bērnus nevis valsts skolās, bet gan privātajās - Eiropas Savienībā atzītā izglītības sistēmā, kurās bērni var iemācīties svešvalodas un vēlāk bez grūtībām mācīties vislabākajās Eiropas universitātēs, lai kļūtu par konkurētspējīgiem plašajā Eiropas darba tirgū.

"Pašlaik šīs skolas maksā neiedomājami dārgi un pieejamas tikai Saeimas deputātiem un miljonāriem," sašutis Lapajevs.

Šādu pārmaiņu rezultātā Lapajeva ieskatā Latvijas skolēni varētu labāk apgūt svešvalodas un kļūt konkurētspējīgiem Eiropas Savienībā.