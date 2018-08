Latvijas Valsts simtgades iniciatīvas "Latvijas skolas soma" uzsākšanai laikā no šī gada 1. septembra līdz 31. decembrim tiks atvēlēti 1 683 913 eiro, ļaujot tajā iesaistīties 240 559 skolēniem, liecina valdības apstiprinātais Ministru kabineta noteikumu projekts.

Piešķirtais programmas finansējums tiks sadalīts starp pašvaldībām, ņemot vērā to skolēnu skaitu, kāds to vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs reģistrēts pagājušā 2017.gada 1.septembrī. Katram skolēnam no programmas līdzekļiem atvēlēti septiņi eiro, un šāds apmērs noteikts, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aplēses par nepieciešamo individuālā finansējuma apmēru.

Iniciatīvas mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas mazo formu projektu radīšanu, kas vērsti uz bērnu un jauniešu auditoriju no 1. līdz 12. klasei, veicinot izpratni par Latvijas valsts vērtībām, kultūru un mūsdienu radošajiem procesiem, sekmējot piederības izjūtu un vēlmi līdzdarboties.

Plānots, ka par piešķirtajiem līdzekļiem izglītības iestādes varēs atmaksāt skolēnu ieejas biļetes dažādos muzejos, mākslas galerijās, teātros un citās kultūras iestādēs, transporta izdevumus, un, ja izglītojošs kultūras pasākums paredzēts skolas telpās - tehniskā nodrošinājuma izmaksas. Par piešķirtā finansējuma izlietošanu būs atbildīgas pašvaldības.

Noteikumu projekta izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar IZM, Latvijas Pašvaldību savienību un Projekta "Skola 2030" ekspertiem. Tāpat notikušas prezentācijas un diskusijas Latvijas memoriālo muzeju darbinieku apvienības 2017. gada ziemas seminārā, Latvijas muzejpedagogu 6.seminārā "Nedarbnīca" šī gada 16.aprīlī, kā arī novadu un atsevišķu izglītības iestāžu rīkotos semināros un konferencēs.

Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos Selga Laizāne iepriekš Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē sacīja, ka iniciatīva "Latvijas skolas soma" ar dažādiem pasākumiem Rīgā un valsts reģionos tiks atklāta 6.septembrī.

Viņa skaidroja, ka iniciatīvas atklāšanas pasākumiem jānotiek arī valsts reģionos, jo tas visprecīzāk atspoguļotu programmas iecerēto saturu. "Svarīgi uzsvērt, ka skolēniem no reģioniem nav obligāti jābrauc uz Rīgu. Taču Rīgas jauniešiem jāparāda, ka kultūras dzīve aktīvi norit arī ārpus galvaspilsētas," teica Laizāne.

Viņa norādīja, ka "Latvijas skolas somas" pasākumi tiks veidoti saskaņā ar četrām galvenajām vadlīnijām - Latvijas valstiskuma un dibināšanas vēsture, profesionālās kultūras vērtībās un izpausmes, inovācijas, kā arī Latvijas daba un ainavas. Laizāne skaidroja, ka šīs vadlīnijas varēs izzināt caur dažādām mākslas izpausmēm - izrādēm, izstādēm, performancēm u.c.

Sakarā ar to, ka katra pašvaldība pati lems par iniciatīvas realizēšanai tai proporcionāli piešķirtā finansējuma izlietojumu, KM aicinās vietvaras izvērtēt pasākumu sasaisti ar mācību priekšmetu programmām, lai skolēniem nodrošinātu pēc iespējas jēgpilnāku kultūras iepazīšanas procesu.

Kopumā iniciatīvai piecu gadu garumā, sākot no šī gada septembra, plānots piešķirt 13,5 miljonus eiro jeb 40% no valsts simtgadei plānotā papildu finansējuma.