Lai gan frakcija, kuru iepriekš pārstāvēja Kūtris, oficiāli beigusi pastāvēt, Saeimas vairākums lēma viņu no Saeimas Prezidija neatsaukt. Par atsaukšanu balsoja 19 deputāti, pret bija 46 parlamentārieši un 26 deputāti balsojumā atturējās.

Iepriekš Kūtri atsaukt no amata rosināja Latvijas Reģionu apvienības (LRA) un pie frakcijām nepiederoši deputāti, kuri gan saistīti ar apvienību. Šie deputāti un vairāki nacionālās apvienības pārstāvji balsoja par Kūtra atsaukšanu no Saeimas sekretāra amata.

Saeimas sekretāra amatu cerēja iegūt LRA, kura Saeimas Prezidijā nav pārstāvēta.

Deputāts Juris Viļums (LRA) vērsa kolēģu uzmanību, ka Saeimas Prezidija locekļi parasti tiek ievēlēti no lielākajām Saeimā pārstāvētajām frakcijām, tostarp, arī opozīcijas. "Tas nodrošina līdzsvaru Saeimas darbā un vienlīdzīgus noteikumus visām partijām, kurām Latvijas tauta devusi uzticības mandātu," uzsvēra deputāts. Viņš atgādināja, ka frakcija, kuru pārstāvēja Kūtris, oficiāli ir likvidēta.

"Mēs esam apvienība, kuras pārstāvju skaits Saeimā pieaug. Šobrīd mūsu komandā aktīvi strādā jau 10 deputāti, un tā ir parlamenta desmitā daļa," uzsvēra Viļums, vēlāk piebilstot, ka Saeimas pastāvēšanas laikā nav bijis gadījums, ka starp Prezidija locekļiem būtu frakcijām nepiederošs deputāts.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Ilmārs Latkovskis aicināja neatcelt Kūtri. "Ir zināma loģika – "frakcijām pienākas". Jā, tur ir zināma loģika, bet vienpusēja, ja mēs ņemam no tāda partejiskās demokrātijas diktatūras principa," atzina deputāts.

"Ir arī loģika, ka vēlētājs ir balsojis par kādu listi, bet ne tikai! Vēlētājs ir balsojis arī par programmu. Un tad ir jautājums: vai Kūtra kungs ir atkāpies no šīs programmas? Varbūt viņš joprojām, neskatoties uz to, ka nav frakcija "No sirds Latvijai", ir sirsnīgāks par vidējo sirdslatvieti?" retoriski vaicāja Latkovskis.

Savukārt Edvards Smiltēns aicināja atsaukt Kūtri no amata, jo "ir piecas pārstāvniecības vietas Prezidijā un tikai piecas frakcijas, kuras šobrīd reāli ir dzīvas un darbojas Saeimā".

"Prezidijs priekš Latvijas Reģionu apvienības nav nekāds luksuss, bet gan elementāra nepieciešamība, lai būtu iespēja piedalīties normālā ikdienas Saeimas darbā," akcentēja Smiltēns, aicinot novērst to, ka LRA ir "opozīcija opozīcijai".

Tribīnē kāpa arī Artuss Kaimiņš ("KPV LV"), kurš Saeimā tika ievēlēts kā LRA pārstāvis. "Augsti godājamā, cienījamā Latvijas Reģionu apvienība! Es jūs šajā Saeimā ievilku un, iespējams, es arī jūs izstumšu," uzsauca Kaimiņš.

"Jūs tā kā tāds mušpapīrs, manuprāt, vienkārši, velkat pie sevis. Re, kur jums ir atvilkts Platpers, re kur Šimfa, abi ļoti laimīgi izskatās. Tad jūs mēģinājāt Kūtra kungu dabūt. Nesanāca," skarbus vārdus LRA veltīja Kaimiņš.

Arī deputāts Ingmārs Līdaka (ZZS) aicināja Kūtri neatcelt no amata: "Šobrīd es atļaušos tomēr atzīmēt, ka vislielākā frakcija Saeimā ir pie frakcijām nepiederošie deputāti."

Ziņots, ka LRA mēģinājusi pārvilināt Saeimas deputātu Kūtri, kuram piedāvāts izstāties no partijas "No sirds Latvijai" (NSL) un iestāties kādā no LRA veidojošajām partijām, ļaujot saglabāt vietu Saeimas Prezidijā, iepriekš vēstīja laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai".

Vēstīts, ka Saeimas "No sirds Latvijai" frakcija izjuka, kad no tās izstājās deputāts Ringols Balodis. Tas saistīts ar to, ka frakcijā vairs nav nepieciešamo piecu deputātu.

Tas saistīts ar to, ka pēc Baloža izstāšanās NSL frakcijā palika četri deputāti, bet Saeimas kārtības rullī noteiktais minimālais parlamentāriešu skaits frakcijā ir vismaz pieci.

Četri deputāti, kas palika NSL frakcijā – Inguna Sudraba, Kūtris, Meija, Romāns Mežeckis – turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederošie deputāti.