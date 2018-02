"Pragmatiskākie "Vienotības" deputāti ir pievienojušies ZZS. Trim deputātiem esam atteikuši, bet negribu viņus saukt vārdos, lai nebojātu viņu politisko karjeru un iespējas iekļauties citās partijās, kā arī sadarbības iespējas nākotnē," intervijā klāsta Tavars.

Vēstīts, ka ZZS rindās oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās ieplānojis startēt "Vienotību" pametušais parlamentārietis Viktors Valainis. Februāra sākumā viņš vēl nebija paguvis pievienoties ZZS, bet bija apņēmības pilns šo soli drīzumā spert.

Tavars intervijā uzsvēra, ka ZZS 13. Saeimā neveidos koalīciju ar "Saskaņu", bet ar interesi skatās uz dažādām "protesta elektorāta partijām", kuras "saka, ka viss ir slikti, ekonomikā viss ir slikti, visi zog, mēs atnāksim, atņemsim zagļiem naudu un atdosim jums".

"Iespējams, ka kāda no šīm protesta elektorāta partijām var iegūt tādu pārstāvniecību, ka ZZS nāksies ar to sēsties pie viena pārrunu galda. Tāpēc es negribu vilkt nekādas sarkanās līnijas, bet mēģināt atrast kādu kopīgi risināmu problēmu. Tas, nenoliedzami, nebūs vienkārši," klāsta Tavars.

LZP valdes priekšsēdētājs prognozē, ka sīvākā cīņa par vēlētāju balsīm būs Rīgas vēlēšanu apgabalā. "Nevis tikai tāpēc, ka šeit parādīsies tas, ko domā rīdzinieki, bet arī – ko domā tie cilvēki, kas ir pametuši mūsu valsti. Domāju, ka no Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlēto deputātu skaits pieaugs. Rīgā balsos ļoti daudzi no tiem, kas ir pametuši savu dzimto novadu, lai strādātu un dzīvotu Rīgā, kā arī tie, kas ir devušies prom no valsts, ekonomisku apstākļu spiesti. Manuprāt, ļoti daudzi no viņiem izšķirsies par protesta balsojumu, un tas reti kad ir valdošās koalīcijas partijām par labu," pauda Tavars.