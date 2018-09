CVK oficiāli publicējusi partiju kandidātu sarakstus 13. Saeimas vēlēšanām

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir publicējusi partiju un partiju apvienību kandidātu sarakstus un programmas 13. Saeimas vēlēšanām.

Uz parlamentu 16 sarakstos kandidē 1461 deputāta amata pretendents.

Šī informācija pēc vasarā notikušās kandidātu sarakstu iesniegšanas uzreiz arī tika publicēta un ir pieejama mājaslapā "https://sv2018.cvk.lv/pub".

CVK arī "Latvijas Vēstnesī" informējusi, ka Totalitārisma seku dokumentēšanas centram ir ziņas, kas liecina, ka četri kandidāti varētu būt bijuši Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) aģenti. Tie ir Arvīds Ulme no Zaļo un zemnieku savienības, "No sirds Latvijai" kandidāts Romualds Maculevičs, Artūrs Malta no "Par alternatīvu" un Juris Strušels no "LSDSP/KDS/GKL".

Ulme, Malta un Strušels ir nolieguši, ka bijuši (VDK) aģenti. Ar Maculeviču nav izdevies sazināties. Nevienam no viņiem likums neliedz kandidēt Saeimas vēlēšanās.

CVK sākotnēji lēma par kopumā desmit kandidātu svītrošanu no partiju sarakstiem, bet vienā gadījumā - partijas "Par alternatīvu" pārstāvi Valdi Taupmani - tiesa lika atjaunot pretendentu sarakstā.

Līdz ar to kopumā no sarakstiem svītroti deviņi pieteiktie kandidāti - Tatjana Ždanoka no Latvijas Krievu savienības, "Rīcības parijas" kandidāti Aivars Zablockis un Nikolajs Žeļezņakovs, kā arī politiskā spēka "Par alternatīvu" pārstāvji - Zigfrīds Laicāns un Arkādijs Karijevs.

CVK no sarakstiem izsvītroja arī Latvijas Reģionu apvienības kandidātu Edgaru Krūmiņu, partijas "Progresīvie" pārstāvi Katrīnu Brandalu, Latvijas Centriskās partijas kandidātu Aivaru Silinieku un partijas "No sirds Latvijai" kandidātu Jevgēniju Sadovski.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.