Jaunās valdības amatu dalīšana: JKP grib sev premjera amatu un divas ministrijas

Jaunā konservatīvā partija (JKP) jaunajā valdībā sev vēlētos premjera posteni, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra un iekšlietu ministra krēslus, žurnālistus informēja JKP līderis Jānis Bordāns, kurš gatavs kļūt par premjeru.

Pēc piektdien notikušās valdības veidošanas sarunas otrās kārtas JKP aicinājusi jaunajā koalīcijā Bordāna vadībā apvienoties piecas partijas – JKP, "KPV LV", "Jauno Vienotību", Nacionālo apvienību un "Attīstībai/Par!".

Sadalījums paredz, ka partija "KPV LV" tiktu pie Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas. Savukārt partiju apvienībai "Attīstībai/Par!" piedāvāts uzņemties atbildību par Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Labklājības ministriju.

Nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) plānots uzticēt kultūras, izglītības un zemkopības ministru amatus.

"Jaunajai Vienotībai" atvēlēti aizsardzības ministra un tieslietu ministra krēsli.

Savukārt lēmums par Ārlietu ministrijas pārraudzību tiks pieņemts kopīgi.

Kritiku par piecu politisko spēku koalīciju iepriekš izteica partiju apvienība "Attīstībai/Par!" un NA. Šīs partijas uzskata, ka Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) uzņemšana valdībā padarītu to stabilāku.

"Mēs saredzam šo kā unikālu iespēju, izveidot valdību bez "Saskaņas" un bez ZZS. Neizmantot šādu iespēju, manuprāt, būtu nepiedodami, jo īpaši, ja par to runā partijas, kas ir nākušas ar paziņojumu tautai, ka ir sācies pārmaiņu laiks. Latvijas simtgadē mēs ienākam ar jaunu valdības modeli," skaidroja Bordāns. "JKP neredz nekādu nepieciešamību runāt par ilgstošām sarunām, par valdības veidošanu kaut kad decembrī un janvārī, jo tam nav nekādu priekšnoteikumu."

"Mēs aicināsim īstenot visu to, ko varbūt agrāk Saeimā esošās partijas nevarēja realizēt, bet manā valdībā varēs to realizēt," norādīja JKP līderis. JKP aicinās no atvilktnēm izvilkt visus noslēptos likumprojektus, ko sabiedrība sen ir gaidījusi, papildināja Bordāns.

Viņš arī atgādināja, ka valdība ir jāizveido nevilcinoties, jo tai jāpabeidz darbs pie 2019. gada valsts budžeta.

Bordāns skaidroja, ka ideja par ministriju skaitu samazināšanu, ko paredz partijas programma, nav pazudusi. "Šī ideja tiek paredzēta un turpināta. Ņemot vērā to, ka Jaunā konservatīvā partija visu dara profesionāli, mēs paredzējām, kā mēs varētu virzīties uz šo soli, nevis vienā dienā ņemot un paziņojot, ka mums no 13 ministrijām ir palicis tikai "X" skaits ministriju," pauda JKP līderis.

"Piemēram, Veselības un Labklājības ministrijas mēs piedāvājam uzticēt vienai partijai – "Attīstībai/Par!", kuri ir izteikuši, ka viņiem šī joma rūp un viņi varētu tajā darboties. Uzticot šīs abas ministrijas vienam politiskajam spēkam, mēs arī kā ceļa maizi dotu līdzi, ka viņi sāktu darboties pie šo ministriju apvienošanas," ar plānu dalījās Bordāns.

Jāpiebilst, ka konkrētu kandidātu uz ministru posteņiem vēl nav izvirzīti, tas būs nākamās nedēļas jautājums.

JKP šis koalīcijas modelis ir principiāls, proti, partija nevēlas to paplašināt. "Attiecībā uz ZZS, mums ir principiāls šīs Saeimas un Jaunās konservatīvās partijas uzstādījums, ar kādu mēs esam gājuši uz vēlēšanām, kādu mēs esam devuši vēlētājiem, patiešām – veidot pārmaiņas Latvijas politikā. Šis ir viens no soļiem, kā mēs to varam uzsākt veikt," uzsvēra JKP premjera amata kandidāts.



JKP cer līdz nākamās nedēļas vidum dzirdēt potenciālo sadarbības partneru viedokli par iespējamo koalīciju.

Ziņots, ka visu šo nedēļu risinās valdības veidošanas sarunas. Līdz šim paralēli notika divu partiju – "KPV LV" un JKP – organizētas sarunas ar pārējiem 13. Saeimā iekļuvušajiem politiskajiem spēkiem. Piektdien savas sarunas sāka vest arī partiju apvienība "Attīstībai/Par!".

Piektdien JKP vedīs nākamo valdības veidošanas sarunu posmu. Plānots, ka JKP tiksies ar "Attīstībai/Par!", "Jauno Vienotību" un NA, tikmēr Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) uz sarunām vairs neaicinās.

Savukārt "KPV LV" paziņojis, ka piektdien nedosies uz JKP nākamo valdības veidošanas sarunu posmu, jo "KPV LV" nav noslēgusi savu pirmo sarunu apli. Piektdien politiskais spēks tiksies ar "Jauno Vienotību" un pirmdien ar ZZS.

Tādējādi jau piektdien varētu būt skaidrāk zināms topošās valdības modelis un JKP piedāvājums, tā iepriekš paredzēja JKP līderis Jānis Bordāns. Līdz šim pēc visām tikšanās reizēm politiķi apgalvojuši, ka par bloku veidošanu vēl netiek runāts.

Jau nākamās nedēļas izskaņā Valsts prezidents Raimonds Vējonis plāno tikties ar Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām. Tikšanās plānots sākt ar politiskajiem spēkiem, kas saņēmuši vismazāko atbalstu, savukārt sarunu noslēgumā Vējonis iecerējis tikties ar vislielāko atbalstu saņēmušajām partijām.

Ziņots, ka apkopotie 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti liecina, ka iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru pārvarējušas septiņas partijas un partiju apvienības – "Saskaņa", "KPV LV", JKP, "Attīstībai/Par!", NA, ZZS un "Jaunā vienotība".

"Saskaņai" parlamentā varētu būt 23 vietas, "KPV LV" un JKP – katrai 16 vietas, "Attīstībai/Par!" un NA – katrai 13 vietas, ZZS – 11 vietas, bet "Jaunajai Vienotībai" – 8 vietas.