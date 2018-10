Pirms Saeimas vēlēšanu dienas balsis glabāšanā nodevuši 2,18% balsstiesīgo

Pirms Saeimas vēlēšanu dienas savu balsi glabāšanā nodevuši 33 767 jeb 2,18% balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotā informācija.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka no trešdienas līdz piektdienai 58 no 954 Latvijas vēlēšanu iecirkņiem ir iespējams nodot balsi glabāšanā. Šo iespēju aicināti izmantot vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā dosies izbraukumā uz ārvalstīm vai nevarēs ierasties iecirknī darba dēļ.

Balsi glabāšanā trešdien varēja nodot no pulksten 17 līdz 20 un ceturtdien no pulksten 9 līdz 12. Savukārt piektdien balsi varēja nodot no pulksten 10 līdz 16. Jāpiebilst, ka ārvalstīs šāda iespēja netika nodrošināta.

Iepriekšējā balsošanā savu izvēli izdarījuši 33 767 jeb 2,18% balsstiesīgo. Vislielākā aktivitāte ir vērojama Rīgas vēlēšanu apgabalā, kur izvēli izdarījuši 15 843 jeb 2,9% balsstiesīgo.

Procentuāli augstākā aktivitāte vērojama Preiļu novadā, kur savu balsi nodevuši 5,46% reģistrēto balsstiesīgo.

Jau ziņots, ka glabāšanā nodotās balsis tiks ievietotas īpašā reģistrācijas aploksnē un uzkrātas atsevišķā vēlēšanu kastē. Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, taču tikai tajā iecirknī, kur nodevis balsi glabāšanā. Šajā gadījumā vēlētāja iepriekš nodotā balss tiks anulēta, vēlēšanu rezultātam pieskaitot vēlēšanu dienā nodoto balsojumu.

Vēlētāju, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, aprūpētāji vai uzticības personas no 1. līdz 6. oktobrim var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana jāpiesaka vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī.

CVK atgādina, ka, Saeimas vēlēšanās neizmanto iepriekš izveidotus sarakstus. Vēlētāji drīkst balsot jebkurā savai atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Ierodoties vēlēšanu iecirkni, jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība kopā ar vēlētāju apliecību. Vēlētāju apliecības personas, kurām nav pasu, var saņemt līdz 6. oktobrim bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta vēlētāja personas apliecība.

Ziņots, ka sestdien, 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no pulksten 7 līdz 20. Pavisam 13. Saeimas vēlēšanās darbosies 1075 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem 954 vēlēšanu iecirkņi atradīsies Latvijā, bet 121 ārvalstīs.