Atcerēsimies latviešu tautas pasakas. Par to, ka tam vai citam ķēniņam vai ķēniņmeitai bija neārstējama kaite, kuru varēja izdziedēt tikai ar "pirmo kumosu". Kā radies ticējums par pirmā kumosa burvju spēku?

Te mums jāskatās atpakaļ virzienā uz mūsu āriskajām saknēm. Indijā ir tāda lieta kā pudža, kad baro dievus vai skolotājus, kuri vairs nav starp dzīvajiem. Latvijā pazīstamākais piemērs ir krišnaīti, kas katru reizi, gatavojot ēdienu, vispirms piedāvā to Krišnam. Lūk, arī pirmais kumoss.

Templis vai altāris ir vieta, kurā mitinās dievi vai, piemēram, atrodas mirušā skolotāja murti – tēls, kas viņu personificē vai iemieso. Kristiešu analogs – svētbildes un statujas, tai skaitā arī krucifikss. Starp citu, līdz 4. gadsimtam kristiešu mesa vai vakarēdiens pēc izpildījuma maz atšķīrās no indiešu pudžas: sanāca kopā domubiedri, pieminēja aizgājušo Skolotāju (par dzīvo dievu Ješuā kļuva tikai pēc 4. gadsimta reformas). Atnesa no mājām, kas nu kuram bija, un dalījās ar tiem, kam tajā brīdī nekā nebija.

Kāpec tieši vakarēdiens? Jāpiemin viena no tautiņām, kas pirms Ābrama apdzīvoja Izrēlas teritoriju. Ja aceries, no Ābrama radās divas tautas – arābi un ebreji. Tad lūk, Ābrama dievs Jahve (JHVH) ir saīsinājums no frāzes "Es esmu Tas, kas Es esmu". Pēc jēgas tas būtu jātulko kā "Es esmu Patiesais Dievs". Vēl Mozus laikā varenākais no dieviem tajā pusē bija Marduks, un atklāti Jahve savu vārdu Mozus sekotājiem nosaukt ...baidījās, lai ganāmpulks nesadumpotos un neuzceltu Mardukam Zelta teļu (ko viņi, cita starpā, tik un tā uzbūvēja). Tad kāds bija Jahves patiesais vārds – vārds, kas, pēc ticējumiem, ir radījis Pasauli un kas tiek rūpīgi apslēpts?

Vislabāk apslēpts ir tas, kas atrodas acu priekšā. Melhizedeka pilsēta Jeruzāleme (Yerushalayim), Gudrais valdnieks Zālamans (Shlomo). Kā sasveicinās ebreji? "Šalom", bet musulmaņi – "Salam". Kāda ir kopējā sakne šiem vārdiem? "Šalim". Mīts vēsta: bija dievi – dvīņubrāļi Šalims un Šahars. Šalims (Vakara blāzma) kļuva par Jahvi, bet Šahars (Rīta blāzma) – par Luciferu – Gaismu nesošo. Lūk, kāpēc kristiešiem ir svētais vakara ēdiens, bet mūsu Auseklīti pielīdzina Luciferam...

Labi, beigsim lirisko atkāpi. Tad kāda ir pirmā kumosa maģijas būtība? Mēs dodamies pie dieva vai pie Skolotāja un piedāvājam viņam pirmo kumosu. Altāris, tāpat kā templis, ir dieva mājoklis. Tālāk, dievība vai Skolotājs pēc pudžas padalās ar visiem, kas to apciemojuši, dod tiem līdzi ciema kukulim to, ko pats nav apēdis, dievības kā smalki apgarotas būtnes pārtiek tikai no smaržām, tāpēc viss materiālais tiek mums, parastajiem mirstīgajiem. Tā, lūk, pirmais kumoss kļūst par Kumosu no Dieva galda. Un dievu ēdienam (atceramies somu, nektāru un ambrosiju) tiek piedēvēta īpašība dziedināt slimos un pagarināt mūžu.

Savā ziņā tā tas arī ir. Manipura – čakra, caur kuru smalkās un materiālās pasaules saskaras –, atbild arī par ēšanu un par līdzvērtīgu apmaiņu – cik samaksāsi Skolotājam, tik tās zināšanas, ko viņš devis, spēsi pielietot. Labi, Manipura čakra ir atsevišķs stāsts, starp citu, pamācošs un interesants. Kādreiz parunāsim arī par to.