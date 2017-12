Astroloģija ar tās gadsimtos uzkrātajām zināšanām par planētu savstarpējo saspēli debesīs un paralēli noritošajām likumsakarībām šeit uz zemes ļauj iepazīt un paredzēt kārtējā kalendārā gada galvenās tēmas, enerģiju izpausmes raksturu un gultni, kurā tā visdabiskāk plūdīs.

2018. gads ir īpaši izceļams ar to, ka tas no mums prasīs sasniegt kādu svarīgu mērķi. Tomēr, lai arī cik intriģējoši tas izklausītos, šajā gadā sasniedzamais mums pašiem nebūs nekāds pārsteigums. Tas būs drīzāk kaut kas tāds, uz ko tu jau kādu laiku briesti, gatavojies vai ceri. Tas var būt saistīts ar sevis iepazīšanu, iekšējo transformāciju, pieredzes uzkrāšanu, sen gaidītu paaugstinājumu, labklājību vai pienākumiem ģimenes ligzdas vīšanā, rūpēm par vecākiem un ne tikai. Patiesībā viss, kam šogad ķersimies klāt, tiks veikts ar ļoti atbildīgu attieksmi, dziļi un pamatīgi risināts, šajā procesā neizlaižot ne vismazāko detaļu.

Šis ir gads, kurā ļoti daudzas lietas savā dzīvē būs iespējams ievirzīt stabilā un dzīvotspējīgā gultnē. Laiks, kas prasīs savu mērķu esamību, efektivitāti un vienlaikus arī pacietību un īstā laika izjūtu, kā arī drosmi ieraudzīt, apzināt un transformēt visus šķēršļus, kas stāv ceļā uz to sasniegšanu.

Savukārt iespēja veikt kādu lielāku izrāvienu 2018. gadā būs tiem, kuri ir nobrieduši, noslīpējuši sevi un savas kompetences līdz perfekcijai. Visi tie, kuriem ir pieredzē balstīts pamats tam, lai tiktu pārcelti nākamajā dzīves skolas klasē, kur mūs sagaida ne tikai bonusi, bet arī vairāk pienākumu un lielāka atbildība.

2018. gadā lietas labāk vedīsies un virzīsies, ja:

būsi uzņēmīgs, drosmīgs un spēsi pārvarēt savas bailes;

vienlaikus iedziļināsies visās niansēs saistībā ar darāmo;

būsi pacietīgs un paturēsi prātā, ka visam ir savs laiks;

sāksi kādas ezotēriskas studijas ar akcentu uz sevis iepazīšanu, nebaidoties no spēcīgām transformācijām (psihoanalīzes, retrītiem, gavēņiem utt.);

tevi vadīs taisnīgi, pārdomāti un godīgi motīvi;

izvirzīsi reālistiskus dzīves mērķus un būsi gatavs mierīgi, disciplinēti un daudz strādāt izvēlētā mērķa virzienā;

izstrādāsi nopietnu darbības plānu un nebaidīsies riskēt;

tev ir profesionālas zināšanas un prasmes, kuras nobriedušas, lai ar tām dalītos (būs jāpārvar bailes un jāsāk!);

tev būs adekvātas un veselīgas ambīcijas;

būsi gatavs uzņemties atbildību par jebkādu rezultātu;

nepaļausies uz to, ka gan jau nepamanīs, gan jau izies cauri vai varbūt paveiksies (jo tā vis nebūs);

paturēsi prātā, ka dots devējam atdodas.

Pastāvēs, kas mainīsies!

Rainis rakstīja: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!", kas arī ir viens no šā gada saukļiem, jo lielajam dzīves lēcienam ir vajadzīgas īpašas iekšējās būtības izmaiņas – transformācija. Process, kas pārkausē mūsu raksturu, īpašības, izpausmes veidu un ne tikai. Šī iekšējā alķīmija ir darbs ar sevi, kurā no nekā vai no kaut kā necienīga un nožēlojama var radīt zeltu – to gaismu, kas ne tikai mūs pašus padara laimīgākus, skaistākus, mīlošākus, bet bagātina arī visu to cilvēku dzīves, kurām mēs pieskaramies.

Ja jau esi apzinājies kādu savu negatīvu vai traucējošu reakciju un rīcību noteiktās dzīves situācijās, tas nozīmē, ka tev šobrīd jau ir viss nepieciešamais, lai šo situāciju savā dzīvē arī mainītu. Tieši šāda attieksme ir vajadzīga, lai 2018. gadā piesaistītu sev veiksmi, iespējas un spētu gūt panākumus.

Metode savu negatīvo reakciju transformācijai

1. Ko tu vēlies mainīt? Izvēlies to īpašību, reakciju vai izpausmi, ar kuru neesi apmierināts. Šīm destruktīvajām situācijām (bailēm, vainas sajūtai, dusmām vai citām izjūtām) raksturīgie pavadoņi ir milzīga negatīvo emociju gamma, destruktīvu domu mutuļi, kas naski producē visus baisos scenārijus, savukārt stipri ieilgušos gadījumos šīs reakcijas papildinās ar ķermeniskām sāpēm vai pat slimībām.

2. Pamani likumsakarības. Kādu laiku pavēro sevi: kādos kontekstos, kādā vidē, ar kādiem cilvēkiem, ko darot tev uznāk tieši šīs traucējošās sajūtas un izjūtas?

3. Iemācies apstāties. Nākamajā posmā mēģini noķert to brīdi, kad šī destruktīvā reakcija uzrodas, un apstāties, domās sev sakot – stop! Nekas, ka sākumā var būt visādi – te izdodas, te neizdodas, te piemirstas... Turpini, ar laiku sanāks labāk!

4. Aizvieto ar pozitīvu. Ja tev jau gana labi sāk izdoties apstādināt destrukcijas radīto mutuli, nākamais solis ir šo negatīvo izpausmi aizvietot ar kaut ko pozitīvu un konstruktīvu.

5. Pamani rezultātu. Transformācijas beigas – pēc minēto soļu iziešanas tās pienāk dabiski un pašas par sevi. Vienā brīdī tu vienkārši apjautīsi, ka tur, kur agrāk dusmojies, apvainojies, raudāji vai pārdzīvoji, šobrīd tu ne tikai nesatraucies, bet tas ir pārvērties par kaut ko tādu, kas tev sagādā patiesu prieku.

Darbs, mērķi un panākumi

Šajā gadā mēs tieksimies pēc kaut kā vairāk – sasniegt kādu sev svarīgu mērķi vai ambīciju, sevišķi darba jomā. Savukārt kopējās gada noskaņas akcentē – ja tava iecere tevi pašu aizrauj, ja tā ir pamatota ar reālu rīcības plānu (balstīta pieredzē un uz faktiem) un tu esi gatavs strādāt, nerēķinoties ar kādu mistisku veiksmes faktoru, tad tev arī izdosies iecerēto sasniegt.

2018. gadā daudziem radīsies vēlme izmēģināt laimi biznesā, tādēļ var būt salīdzinoši liels jauno uzņēmumu skaits.

Tomēr uz palikšanu būs tikai tie, kas būs nopietni izveidoti un birokrātiski sakārtoti – ar visām reģistrācijām, atļaujām, nodokļu nomaksām utt. Jo – pat ja ir iespējams, ka īstermiņā paveicas tikt pie lielas naudas, tad tik un tā jārēķinās, ka tūlīt pie durvīm klauvēs nodokļu inspektors, policija vai cita uzraugoši kontrolējoša institūcija, kurai garām nepaslīdēs neviena neatbilstība.

Tāpat šim gadam var prognozēt papildu aktivitāšu bumu ezotērikas jomā gan no piedāvājuma, gan pieprasījuma puses. Cilvēkus vilinās viss līdz galam neizzinātais, noslēpumainais, dažādi rituāli, iespēja izzināt slepenās mācības u. tml.

Citas jomas, kas šajā laikā var zelt, būs tās, kas dabiski ir apvītas ar noslēpumu plīvuru vai saistītas ar lielu ietekmi, risku, pārmaiņām: sekss, dzimšana, nāve, ķirurģija, psihoanalīze, izmeklēšanas (varam gaidīt liela mēroga noslēpumu un slepeno norunu atklāšanu), atkritumu pārstrāde, ieguves rūpniecība, lielie investīciju biznesi un dažādi fondi.

Var jau apgalvot: kas neriskē, tas nedzers šampanieti. Tomēr šogad prasās atrast to zelta līdzsvaru starp pārdomātu rīcību un nepieciešamā riska uzņemšanos. Citiem vārdiem – bez riska nevarēs neiztikt, bet kopējā atmosfēra aicina būt apdomīgiem, jo paviršība un negodīga rīcība nepaliks nemanīta.

Tomēr, lai arī darbs un disciplīna būs patstāvīgi šā perioda pavadoņi, gada pēdējos mēnešos iezvanīsies jaunas vēsmas, redzējums vai vīzija, ļaujot šo nopietno gadu nobeigt ar salīdzinoši optimistisku noti.

Iekšējās pasaules izpēte

Mūsu iekšējā pasaule būs daudz intensīvāka un bagātāka nekā citos gados – no kaislības līdz pārdzīvojumiem, no piedzīvojuma līdz eksaltētām emocijām. Tā mierīgi un sabalansēti dzīvot patiesībā būs ļoti grūti, jo, kā nu ne – šajā gadā mums ir dota vislabākā izmeklētāja un vispacietīgākā pētnieka enerģijas, kuras ļaus aukstasinīgi skatīties patiesībai acīs, kā arī apņēmīgi un drosmīgi atrisināt tos dzīves jautājumus, ar kuriem mēs paši neesam īsti mierā.

Šis ir iekšējās pasaules izrakumu, dzīļu psiholoģijas, ezotērisko noslēpumu atklājumu laiks, kas palīdzēs sakārtot pat visnepateicīgākās un sarežģītākās dzīves sfēras. Laiks, kurā rokam dziļi un pamatīgi.

Jautājumi, ar ko šogad jāstrādā

1) bailes – saprast un spēt nodalīt adekvātās bailes no prāta projicētajiem "šausmu stāstiņiem", kas bloķē tavu spēju laikus un situācijai atbilstoši risināt aktuālos dzīves jautājumus;

2) pienākumu sadale un pārdale darbā un ģimenē – iespēja īstenot taisnīgāku un līdzvērtīgāku darbu sadalījumu;

3) taisnīguma un godīguma izjūta var ļoti spēcīgi par sevi atgādināt. Vislabāk būtu vadīties pēc ieteikuma – ja vari kaut ko mainīt konkrētā situācijā – dari to. Ja nevari – netērē savu laiku un enerģiju, par to diskutējot vai dusmojoties. Vienmēr var lūgt Dievu par cilvēku vai konkrēto situāciju, bet pilnīgi bezjēdzīgi ir kāpināt sevī netaisnības izjūtas radītās emocijas. Globālāk skatoties, šis gads netaisnības nepieļaus un ātri gādās, lai visi saņemtu pēc nopelniem.

4) savu jauno īpašību, daudz veselīgāku dzīves uzstādījumu un pārliecību kristalizācija – iemācīties sevi dabiski un harmoniski izpaust jaunā lomā, sfērā, ampluā.

5) piesaiste rezultātam – izpaužas situācijās, kad mērķis netiek sasniegts vai tiek sasniegts cits, nekā sākotnēji paredzēts. Bieži par to pārdzīvojam, jo uzskatām par neveiksmi vai pat kļūdu. Patiesībā šeit slēpjas atziņa, ka tas, ko tu esi ieguvis, ejot uz šo mērķi, ir daudz vērtīgāks par pašu rezultātu. Tu ieguvi pieredzi, zināšanas, jaunus draugus, izpratni par savu spēku un spēju robežām, iedvesmu nododoties tam, par ko tu patiesi dedz, un vēl, un vēl. Tas ir patiesais ieguvums. Tāda ir dzīve – tikai ceļam un tavai pieredzei ir nozīme.

6) vientulības sajūta – šogad var rasties vēlme iegrimt darbos līdz ausīm, aizmirstot par citām dzīves sfērām, tikai laiku pa laikam attopoties, ka bez darba ir visaptveroša vientulības sajūta. Galvenais ieteikums būtu nepazaudēt draugus un mēģināt pavisam nenoslēgties no sabiedrības, kā arī praktizēt budistu ieteikto "esi gaisma pats sev". Citiem vārdiem – mācies gūt prieku, laimi un piepildījumu savā dzīvē bez citu cilvēku tiešas iesaistes. Mācies būt pats sava prieka avots!

7) zemapziņas programmu labošana. Kas tās tādas? Tie būs visi notikumi, attiecības un situācijas, par kurām runājot, atceroties vai domājot, tu mēdz ļoti satraukties un emocionāli spēcīgi reaģēt. Kā tipisks piemērs būtu dusmas uz bijušo partneri, vīru vai priekšnieku, kurš atlaida no darba, vai draudzeni, kura aizņēmās naudu un neatdeva, u. tml.

2018. gads sola ļoti vērtīgu pieredzi tieši saistībā ar viltus priekšstatu, selektīvās atmiņas un prāta shēmu laušanu, kārtošanu un labošanu. Tādēļ arī tie cilvēki, kuri jau ir veikuši nozīmīgas iekšējās transformācijas, šajā laikā varēs savās zināšanās un pieredzē dalīties un ar savu paraugu palīdzēt arī citiem veikt šo ceļu. Jo vairāki no mums būs iemācījušies izkausēt un transformēt savus pārdzīvojumus, bērnības bubuļus un priekšstatus, jo vieglāk šo pašu ceļu būs mērot katram nākamajam, kas jau stāv pie pašizaugsmes durvīm. Jo, tikai dzīvojot saskaņā ar savu patieso dabu, nevis citu cilvēku priekšstatiem vai tavām atmiņām par sevi, tu vari izjust patiesu laimi un harmoniju savā dzīvē.

Tādēļ – nebīstamies gada nopietnības un pamatīguma: bez vērīguma un mazo nianšu izslīpēšanas nav iespējams kļūt par savas jomas profesionāli, bez mērķa un apņēmības nav iespējams sevi iepazīt un gūt panākums un bez rūpēm un uzmanības nespēj uzziedēt tavas dvēseles zieds.

No "Dzīvesziņas gadagrāmatas 2018"