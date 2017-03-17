Чтобы сделать этот ненастный день хоть чуточку светлее и теплее, DELFI Репортер решил наградить авторов лучших репортажей по итогам февраля. В этот раз среди лучших есть истории, в которых еще рано ставить точку, так как дело находится либо в полиции, либо передано в прокуратуру. Итак, карты Galactico на сумму 30 евро получают следующие авторы:

1) Михаил, приславший репортаж "Фирма по аренде машин не возвращает клиентам залог". После публикации с DELFI Репортером связались другие читатели, которые попали в аналогичную ситуацию. Пострадавшие уже обратились с заявлениями в полицию.

2) Когда твой сосед – судебный исполнитель, а ты обычный смертный, слабо разбирающийся в юридических нюансах, то доказывать свою правоту очень сложно. Но Эллада готова идти до конца, и если потребуется, обратится даже в Европейский суд. История называется: "Судебный исполнитель подделал мою подпись и получил разрешение на строительство".

3) Подарочную карту получается также Татьяна, которая не смогла пройти мимо родителей, обижающих ребенка. Репортаж называется "Поведение родителей в супермаркете шокировало читательницу". DELFI Репортер не берется судить, кто прав, кто виноват и как прохожим следовало действовать в данной ситуации. Но факт остается фактом – данная история не оставила читателей равнодушными и еще раз подняла вопрос насилия над детьми.

4) За серию интересных публикаций, в том числе за горячий репортаж с выставки Erots 2017, подарочной карточкой награждается наш постоянный автор под ником aleksanderplat.

C каждым из победителей мы свяжемся лично!

Редакция "DELFI Репортера" напоминает: в марте стартовал новый розыгрыш призов! Ждем ваши репортажи!



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