Пришло время наградить авторов лучших репортажей по итогам января 2017 года. Итак, карты Galactico на сумму 30 евро получают следующие авторы:

1) Ирина, приславшая репортаж, "Может ли семейный врач требовать деньги за выписку рецепта, если пациент не был на приеме?"

2) Татьяна, благодаря которой стоянку у детского Гайльэзерса почистили от снега. Репортаж называется "Почему я должна платить Cityparks за нечищенную автостоянку? (+ фотоотчет о проделанной работе)"

3) Читатель под ником ApoStol_NL за репортаж "Новые правила по выбросу СО2 - это обдираловка народа!"

4) Приз также получает Сергей, который призвал читателей быть осторожными, выбирая мастеров на порталах объявлений. Репортаж называется "Горький опыт читателя: за рекламными объявлениями на ss.lv могут скрываться уголовники".

C каждым из победителей мы свяжемся лично!