Ziņots, ka Latvijas basketbola zvaigzne pagājušajā naktī guva 38 punktus, sasniedzot jaunu NBA karjeras rezultativitātes rekordu, bet "Knicks" ar 116:110 pieveica Denveras "Nuggets".

Porziņģis savu trešo sezonu NBA iesācis ar vairāk nekā 30 punktiem piecās spēlēs no sešām. Tādējādi liepājnieks kļuvis par pirmo jauno spēlētāju kopš leģendārā Maikla Džordana debijas laikiem, kas kādu no pirmajām trijām NBA sezonām sācis ar vismaz 30 punktu gūšanu piecās no sešām spēlēm. Porziņģis pagājušajā nedēļā kļuva par pirmo "Knicks" spēlētāju, kurš sezonas sākumā četrās spēlēs trīsreiz sasniedza 30 punktu robežu, bet pēc šīs nakts mača latvietis šo rekorda latiņu pacēlis vēl augstāk.

