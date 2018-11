10 izplatītākās problēmas virtuvē, kuras nekavējoties jānovērš

Virtuvē allaž vislabāk raisās sarunas, kā arī top visgardākie ēdieni, bet nereti arī šo telpu un tajā esošās elektroierīces piemeklē ķibeles. "Tava Māja" apkopojusi 10 izplatītākās problēmas virtuvē, ko nevajadzētu atstāt bez ievērības.

Iedvesmojoties no portāla "The Spruce", piedāvājam iepazīties ar 10 izplatītākajām likstām virtuvē, ko nevajadzētu ignorēt, bet gan veikli novērst.

Ledusskapis nesaldē un nenodrošina aukstumu

Sākumā pārliecinies, vai esi kārtīgi aizvēris ciet ledusskapja durtiņas.Tāpat pievērs uzmanību ledusskapī esošajām lampiņām. Varbūt tās nemirgo, iespējams, ledusskapī ir novēroti neierasti trokšņi, siltums vai ūdens krāšanās. Ja ledusskapis nesaldē, tad, visticamāk, ir notikusi freona noplūde. Pie vainas var būt neapdomīga saimniekošana vai arī rūpnīcas defekts. Labāk aicini ciemos profesionālu meistaru, kas palīdzēs atrisināt šo problēmu!

Ledusskapim ir nepatīkams aromāts

Ja ledusskapi ir piemeklējusi šāda problēma, tad sākumā pārliecinies, vai vainīgs nav kāds aizmirsts ēdiens vai produkts. Pārliecinies arī par to, vai ledusskapim ir noregulēta optimāla temperatūra. Nepieciešams kārtīgi izmazgāt ledusskapi, visus plauktiņus un kastītes. Ledusskapi var pārmazgāt ar ūdeni, kam pievienots etiķis vai citronu sula. Šajā un šajā rakstā izlasīsi arī citus padomus, lai varētu efektīvi nospodrināt ledusskapi.

Cepeškrāsnī ir pārāk liela temperatūra

Piekritīsiet, ka nereti paši ēdiena gatavotāji ir vainīgi pie tā, ka cepeškrāsnī ieliktais ēdiens sadeg aizmāršības un lielās temperatūras dēļ. Ja šī kļūst par regulāru problēmu, tad ieteicams ir iegādāties speciālu cepeškrāsns termometru, lai pārliecinātos par temperatūras svārstībām iekārtā. Iespējams, tai nepareizi strādā termometrs un cepeškrāsnij nepieciešama tikai meistara palīdzība, lai noregulētu iestatījumus.

Mikroviļņu krāsns neuzsilda ēdienu un negriež šķīvi

Mikroviļņu krāsns nesildīšanai varētu būt vairāki iemesli, tajā skaitā arī problēmas mehānismos. Iespējams, ka vienkārši jānomaina kāda detaļa, tāpēc vērsies pie speciālista, kurš palīdzēs atrisināt šo problēmu.

Viena no problēmām ir arī speciālā šķīvja negriešanās. Pārliecinies, vai esi precīzi to novietojis, kā arī to, vai nav vainīgas ēdiena paliekas, kas ir palikušas nenotīrītas. Iespējams, savu laiku nokalpojusi ir detaļa, kas nodrošina šķīvja griešanos.

Jaucējkrāna pilēšana

Iespējams, šī ir viena no populārākajām likstām ne tikai virtuvē, bet arī vannasistabā. Jaucējkrānam viennozīmīgi nevajadzētu pilēt. Pārbaudi, vai ūdens krānam ir kārtīgi nostiprinātas visas detaļas. Iespējams, vainīga ir blīve. Rezerves daļas var iegādāties santehnikas veikalos, kā arī tās nomainīt paša spēkiem.

Aizdambējusies izlietne

Lai šo situāciju vērstu par labu, sākotnēji pats vari izmēģināt dažādus risinājumus, piemēram, izmantot vakuuma pumpi vai stiepli, lai cīnītos ar aizdambējumu, kā arī atbrīvot izlietnes saturu no ēdiena paliekām vai matiem. Ja ar to nav līdzēts, tad jāķeras klāt pie speciāliem līdzekļiem. Šajā rakstā varēsi rast ieteikumus izlietnes aizsprostojuma likvidēšanā.

Tvaika nosūcējs nepilda funkciju

Ja tvaika nosūcējs pēkšņi nepilda savu funkciju, proti, nesūc tvaiku un ēdienu smakas, tam varētu būt vairāki iemesli, piemēram, tehniskas problēmas vai arī netīri filtri. Tvaika nosūcēja filtrus vari pats saviem spēkiem iztīrīt. Kā to izdarīt, lasi šajā rakstā. Savukārt šeit vari uzzināt par izmaiņām tvaika nosūcēju lietošanā.

Trauku mazgājamā mašīna kārtīgi nenomazgā traukus

Trauku mašīna ir lielisks palīgs virtuvē, bet arī labākie reizēm mēdz "iziet no ierindas". Ja trauku mazgājamā mašīna kārtīgi nenomazgā traukus, tad pie vainas var būt aizsērējušie filtri. Kārtīgi apskati filtrus, iztīri tos, kā arī ar mitru lupatu izslauki trauku mazgājamo mašīnu, lai nekur nebūtu netīrumu nosēdumi. Kādas ir biežāk sastopamās problēmas un to novēršana trauku mazgājamai mašīnai, lasi šajā rakstā, bet šeit varēsi uzzināt tipiskākās kļūdas trauku mašīnas ikdienas lietošanā.

Plītij nedarbojas virsma vai degļi

Ja indukcijas plītij nedarbojas virsma, tad labāk tās remontu uzticēt speciālistam. Tāpat izplatīta problēma ir degļu likstas. Piemēram, ja liesma nav pilnvērtīga, tad, iespējams, gāzes degļos ir kāds gruzis. savukārt, ja problēmas radušās gāzes padeves iekārtas dēļ, tad gan noteikti sauc meistaru.