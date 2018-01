Stila padomi īsa auguma sievietēm: ko vilkt un kā kombinēt

Gan garam, gan īsam augumam ir savi plusi un mīnusi, taču īsākas sievietes noteikti teiks, ka drēbju izvēle viņām ir sarežģītāka. Kādas drēbes ieteicams vilkt, lai izskatītos pāris centimetrus garākas, un ar ko tās vislabāk nēsāt? "Whowhatwear" atklāj vienkāršus padomus, kuri atvieglos augumā īsāko sieviešu meklējumus "apģērbu pasaulē".

Tiek skaidrots, ka īsa auguma sievietēm veikalos vajadzētu lūkot pēc kleitām, kuras ir brīvas, taisnas un turas uz pleciem (shift dress). Šāda tipa kleitas kļuva populāras pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un tās parasti iesaka nēsāt ar zeķubiksēm, bez citiem apģērba gabaliem. Kleitas, kuras beidzas virs ceļa, ļaus izskatīties garākai!

Vēl īsāku augumu padarīt garāku palīdzēs adīti džemperi, kuriem ir dziļš "V" veida izgriezums, dekoltē. Šāds apģērba gabals ļaus augšdaļai izskatīties garākai – varēsi apakšdaļā nēsāt garākus svārkus vai platākas bikses un neuztraukties, ka izskatīsies pārāk plata.

Taču atceries, ka pieguļošas auduma bikses vai džinsi vizuāli liek kājām izskatīties garākām, īpaši, ja šādas bikses velk kopā ar augstpapēžu kurpēm un tuniku. Vizuāli garāku padarīs arī zīmuļsvārki, bet par to, kā šādus svārkus interesanti kombinēt ar citiem apģērbiem, meklē šajā materiālā.

Tāpat vajadzētu iegādāties vismaz vienas kurpes, kurām ir spics purngals, jo tās labāk izskatās īsākām, nevis garākām sievietēm. Šādas kurpes ļaus arī kājām izskatīties garākām.

Foto: Shutterstock

Protams, bez augstpapēžu kurpēm nekur – tas ir vienkāršākais veids, kā patiesi būt garākai. Apvieno šo un iepriekšējo padomu, veikalos meklējot kurpes uz papēdīša ar spicu purngalu.

Arī pieguļošas kleitas ar augstu vidukļa daļu vienlaicīgi gan izcels vidukli un gurnus, gan vizuāli pagarinās kājas. Šāds apģērbs jāvalkā kopā ar augstpapēžu kurpēm.

Nav ieteicams izvēlēties pārāk lielas somas, jo tās novērsīs uzmanību no ilgi meklētā apģērba un aizēnos to. Labāk ņem mazāku somiņu, kurā salikt visu nepieciešamo – izvairīsies arī no situācijām, kad somā atrast nav iespējams teju neko.

Runājot par aksesuāriem, vajadzētu izvairīties no masīvām rokas sprādzēm un lielām krellēm, taču paturi prātā, ka garas rotas lietas vizuāli pagarina ķermeņa augšdaļu. Plašāk par to, kā īsa auguma sievietes var vizuāli sevi padarīt garākas, lasi šajā rakstā.

Gada vēsākajā laikā aktuāli runāt par mēteļiem – tos izvēlies no gluda materiāla, neitrālā krāsā un bez liekām cakām. Vienkāršās līnijas ļaus izskatīties garākai, taču nevajadzētu iegādāties pārāk garus mēteļus, aizsedzot teju vai visu augumu.