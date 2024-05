Ignatovičs atzīmēja, ka uz Tallinas šosejas notikušajā atgadījumā pie lidmašīnas vadības bija pieredzējis instruktors, kas, viņaprāt, nospēlēja lielu lomu tajā, ka viss beidzās labi un visi ir dzīvi. Patlaban skola gaida rezultātus no izmeklēšanas, kas, iespējams, būšot gatavi ne ātrāk kā pāris nedēļu laikā. Tikmēr ar pašu instruktoru pagaidām neesot runāts, jo, visticamāk, viņam joprojām ir šoks. To plānots darīt pēc maija svētku brīvdienām.

Vaicāts par zaudējumiem, Ignatovičs atbildēja, ka pagaidām tie vēl nav aprēķināti, to plānots darīt vēlāk. Skolai esot otra tāda pati lidmašīna, ar kuru var lidot, līdz ar to kādu laiku nāksies izmantot to, un tā nebūšot liela problēma. Šobrīd ir sākusies vasaras sezona, kas esot arī lidojumu sezona, rezultātā šai lidmašīnai būs lielāka slodze.