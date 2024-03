Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ( KNAB ) rosinājis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret fizisku personu par vairākiem gadījumiem, kas saistīti ar iespējamu krāpšanu un mēģinājumu pretlikumīgi iegūt finanšu līdzekļus no iedzīvotāja, uzdodoties par "KNAB lietu kārtotāju", portāls "Delfi" uzzināja birojā.

Krimināllietā esošie materiāli satur ziņas, ka aizdomās turētā persona ar viltu pārliecināja cietušo personu pārskaitīt naudu uz tās bankas kontu. Tādā veidā aizdomās turētajam izdevās izkrāpt no fiziskās personas finanšu līdzekļus.

KNAB vērš uzmanību, ka krāpnieki meklē aizvien jaunus veidus, kā apkrāpt līdzcilvēkus, un viens no šādiem veidiem ir priekšstata radīšana, ka persona ir it kā pietuvināta valsts iestādē nodarbinātajam un apmaiņā pret naudu var panākt kādas problēmsituācijas risinājumu. Saņemot šādus piedāvājumus, iedzīvotājiem kritiski jāizvērtē ne tikai to patiesums, bet arī izmantoto metožu tiesiskums un nekavējoties jāsazinās ar KNAB.