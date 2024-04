Apsūdzētais strādāja kādā ēdināšanas uzņēmumā, kurā strādāja arī visas cietušās meitenes. Apsūdzētais zināja, ka meiteņu darba tiesiskās attiecības ir atkarīgas no viņa un zināja arī to, ka meitenēm darbs ir nepieciešams. Ievērojot šo apstākli, apsūdzētais nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi izmantoja situāciju, kad atradās divatā ar kādu no cietušajām meitenēm un neviens netraucēja viņa prettiesisko darbību veikšanu, un ar katru no meitenēm veica seksuāla rakstura darbības. Ar vienu meiteni seksuāla rakstura darbības tika veiktas vairākkārtīgi, turklāt apsūdzētais viņu arī izvaroja. Tāpat apsūdzētais savā datorā un telefonā glabāja šīs meitenes kailfoto, ko viņš izgatavoja pret meitenes gribu.