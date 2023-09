Viņš arī regulāri izsmej NATO un Latvijas armiju, kā arī netieši pauž atbalstu Krievijas iebrukumam, to attaisnojot.

"Es, ja godīgi, neredzu kāds Latvijai ar to sakars. Kā gribu, tā runāju un ne no viena vārda es neatsakos. Tā es arī domāju, ja tu esi stulbs ar saviem bērniem kara zonā, kur bombardē, tad tā nav mana problēma, bet man ir prieks, ka tiek vaļā no stulbiem cilvēkiem un jāsaka paldies krieviem, ka viņi šos stulbos cilvēkus likvidē," jaunajā ierakstā sacīja Rieksts.