Lielbritānijā reģistrēts uzņēmums sola 'Jaunlatviju'; PTAC saskata krāpniecību

Iespēja dibināt jaunu Latviju, bet šoreiz tropiskajā Fidži klimatā – šādu sapni piedāvā Merķeļa ielas hosteļa ugunsgrēka krimināllietā iesaistītais Ernests Rieksts, kura projekts "Jaunlatvija" reklamē iespēju iegādāties īpašumus privātam investoram piederošajā salā Fidži, kas drīzumā tikšot nopirkta. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) portālam "Delfi" norāda, ka konkrētais projekts izskatās pēc krāpniecības.

"Jaunlatvijas" mājaslapā tiek solīts, ka jaunā valsts dzīvošot bezatkritumu dzīvesveidu, pārtikšot no ekoloģiskiem produktiem, bet "konservanti un ķīmija" būs aizliegta ar likumu. Tāpat nebūšot atkarību izraisošu vielu, tostarp kafijas un balto miltu izstrādājumu. Potenciālie investori tiek vilināti arī ar solījumiem par "brīvību no kredītiem un komunālajiem maksājumiem" – jaunajā "valstī" tiek solīts 0% PVN pārtikai, kā arī nebūšot nekustamā īpašuma nodokļa. Peļņu šis veidojums cer gūt ar tūrismu, IT, e-komerciju, viesmīlību, attālināto darbu, kā arī veselīgo dzīvesveidu un nekustamajiem īpašumiem.

Plānots, ka "Jaunlatvija" tiks dibināta uz Vatu Vara salas, kas atrodas Fidži jurisdikcijā. Šī gan ir privāta sala, kas pieder uzņēmējam Džimam Džanardam, kurš pazīstams kā uzņēmuma "Oakley" dibinātājs. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Vatu Vara salu tik tiešām ir iespējams iegādāties, taču tā maksā 55 miljonus ASV dolāru.

Grandiozā plāna īstenošanai, Rieksts aicina cilvēkus "investēt" jaunajā projektā, pretī saņemot 15 kvadrātmetrus lielu zemes gabalu, uz kura varēšot būvēt vienu līdz trīs stāvus augstu māju – atkarībā no investīcijas lieluma.

Sarunā ar portālu "Delfi" Rieksts norādīja, ka "Latvija nav vienīgā valsts, kurā tiek meklēti investori, proti, līdzekļi tiek piesaistīti arī no Apvienotās Karalistes un NVS valstīm". Viņš arī skaidroja, ka projektā aktīvi investējot ārzemju latvieši.

Rieksts arī norādīja, ka potenciālajiem investoriem tiekot solīta tikai zeme, bet nekas vairāk. Viņš arī pauda apņēmību, ka salu izdosies nopirkt līdz 2023. gada beigām. Viņš atzina, ka, ja neizdosies savākt vajadzīgos 55 miljonus dolāru, tad tikšot pirkta lētāka sala.

PTAC brīdina – mājaslapa ir krāpnieciska rakstura