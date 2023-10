Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi Rīgā, Pļavniekos, pakaļdzīšanās laikā aizturējuši, pēc policijas aplēsēm, vienu no ietekmīgākajiem narkotiku izplatītājiem Latvijā, liecina policijas sniegtā informācija.

Šā gada oktobrī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Rīgā notiek narkotisko un psihotropo vielu realizācija lielā apmērā, un vīrietis, kas ar to nodarbojas, ir viens no Latvijas ievērojamākajiem narkotisko un psihotropo vielu izplatītājiem.