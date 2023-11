Rīgas rajona tiesā Jūrmalā ir saņemta bijušās policistes Anastasijas Cvirko aizstāves apelācijas sūdzība par tiesas spriedumu, ar kuru viņai par bezdarbību saistībā ar uzbrukumu jaunietim ar Ukrainas karogu piespriests naudas sods 9300 eiro apmērā, informēja tiesā.

Jau vēstīts, ka 2022. gada 20. maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma". Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, automašīnas "BMW" vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003. gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.