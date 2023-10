Otrdien, 10. oktobrī, Rīgas rajona tiesa Jūrmalā atzina par vainīgu bijušo policisti Anastasiju Cvirko un sodīja ar 15 minimālajām mēnešalgām (9300 eiro) par to, ka apsūdzētā, būdama Valsts policijas (VP) amatpersona, neziņoja par sava dzīvesbiedra Valērija Lazareva uzbrukumu jaunietim, kuram ap pleciem bija Ukrainas karogs, portāls "Delfi" uzzināja Tiesu administrācijā.

Jau ziņots, ka pērn, 20. maijā, Rīgā, netālu no Sakuras dārza kāds vīrietis izkāpa no savas automašīnas, nodarīja miesas bojājumus personai ar Ukrainas karogu, pēc kā aizbrauca no notikuma vietas.