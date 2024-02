Trešdien, 21. februārī, Valsts policijā (VP) saņemts iesniegums no kādas kuldīdznieces par krāpšanu. Sieviete, uzticoties krāpniekiem, kuri uzdevušies par bankas un policijas darbiniekiem, zaudējusi vairāk nekā 160 000 eiro, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Krāpniekiem izdevās pārliecināt sievieti, ka viņas bankas kontos notiek krāpnieciskas darbības un lai nauda būtu drošībā, nepieciešams instalēt "Anydesk" aplikāciju. Tālāk sieviete apstiprinājusi bankas lietotāja datus un PIN kodus, kā rezultātā no viņas darbavietas kontiem pārskaitīti aptuveni 150 000 eiro.

Savukārt no viņas privātā konta pārskaitīti gandrīz divi tūkstoši eiro.

Gadījumā, ja jums no konta ir izkrāpta nauda vai veikti pārskaitījumi no svešiem kontiem, par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo savai bankai un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai jāsūta iesniegums elektroniski.