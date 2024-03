Divi no Krievijas pilsoņiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likumu tika izdots izbraukšanas rīkojums, ir atstājuši Latviju, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pavēstīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).

Ministrs arī pastāstīja, ka no vairāk nekā 1000 Krievijas pilsoņiem, kuriem bija lūgts sniegt skaidrojumu par iemesliem, kāpēc viņi nav izpildījuši Imigrācijas likuma grozījumu prasības, vairāk nekā 100 cilvēki jau ir atstājuši Latviju un Šengenas zonu. Šie fakti konstatēti, sadarbojoties arī ar Lietuvas un Igaunijas robežsargiem, jo minētie Krievijas pilsoņi var šķērsot ārējo robežu arī no kādas citas Šengenas zonas valsts.

Politiķi pēdējā brīdī pirms normu spēkā stāšanās nolēma veikt grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valodas pārbaudi, lai varētu legāli turpināt uzturēties Latvijā. Neskatoties uz šīm izmaiņām, no 2023.gada septembra Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem bija jānokārto vismaz termiņuzturēšanās atļauja. Kā iepriekš pauduši PMLP pārstāvji, tiem Krievijas pilsoņiem, kas nebūs neko darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, no 2.septembra uzturēšanās atļaujas ir zudušas un viņiem sāka izsūtīt vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts.