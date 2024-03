"Kāpēc izkritām no pirmā tūkstoša [Times Higher Education reitingā] ? Ir objektīvi iemesli. Mainījās uzskaites metodoloģija: visi, kas bija uzrādījuši, ka strādā vēl kādā institūcijā, pēkšņi vairs netika uzskaitīti. Tāpēc, piemēram, uz leju nokrita universitātes, kurās ir liels medicīnas īpatsvars, [akadēmisko personālu] pēkšņi pieskaitīja pie zinātniskās institūcijas — universitātes slimnīcas. Milzīga daļa no zinātniskā pienesuma tādā veidā "aizgāja" no universitātes. Vēl būtiski, ka arvien grūtāk ir publicēt rakstu, kurā nav lielas datu analītikas," viņš saka.