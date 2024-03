Rīgas 6. vidusskolai ir zināma līdzība ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA). Šī skola specializējas tieši mūzikas mācīšanā, un arī tās "kontā" ir nesens seksuālās uzmākšanās skandāls. Te gan arī līdzības beidzas – ja akadēmijas vadība, skaļi izskanot neglaimojošai informācijai par atsevišķu mācībspēku iespējamu seksuālu uzmākšanos studentēm, spērusi vairākus soļus, lai problēmu šķetinātu, tad 6. vidusskolā nekas tāds nav noticis. Pedagogs, kuru kāda bijusī skolniece apsūdzēja par seksuālu izmantošanu, turpina strādāt skolā. Neesot tiesiska pamata viņam to neļaut.

Kopš Kinča vārda locīšanas seksuālās uzmākšanās skandāla kontekstā pagājuši teju trīs mēneši, bet viņš turpina strādāt skolā gan par pedagogu, gan par direktora vietnieku IT jomā. R6V direktors Haralds Bārzdiņš, sākotnēji sazvanīts, strupi atbild, ka komentārus mutiski nesniegs. Pēcāk e-pasta atbildē viņš apstiprina, ka Kincis turpina pildīt savus pienākumus: "Skolai nav informācijas, ka pret šo personu ir ierosināta administratīvā vai krimināllieta, līdz ar to skolai nav juridiska pamata lemt par K. Kinča atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas."