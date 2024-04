Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ( KNAB ) vairākiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem ir piemērojis nelielus naudas sodus par pārkāpumiem, kas atklājušies partiju un to apvienību 2022. gada pārskatos un finansiālās darbības pārbaudēs.

Nemainīgi kopš iepriekšējā perioda KNAB visbiežāk konstatēja, ka politiskās organizācijas nav norēķinājušās par preču un pakalpojumu iegādēm likumā noteikto 90 dienu laikā no dienas, kad iestājies samaksas termiņš.

Birojs kopumā pārbaudījis 57 partiju gada pārskatus, tai skaitā valsts budžeta finansējuma izlietošanas atbilstību likuma prasībām. Rezultātā partijas sauktas pie administratīvās atbildības, un tām uzlikti naudas sodi kopumā 5660 eiro apmērā. Daļa no sodītajām bijušas sīkpartijas, bet pie sodiem ticis arī "Apvienotais saraksts" un "Latvija pirmajā vietā", savukārt "Progresīvajiem" un "Stabilitātei" izteikti brīdinājumi, lai pārkāpumi neturpinātos.

Latvijas Zaļajai partijai par kādu pārkāpumu piemērots 400 eiro sods, "Vienotībai" piemērots 300 eiro sods, to gan samazinot līdz 150 eiro, "Jaunajai Vienotībai" piemēroti četri sodi kopumā 900 eiro apmērā, bet Zaļo un zemnieku savienībai piemērots 200 eiro sods, to samazinot līdz 100 eiro. Kādā pārbaudē pret Nacionālo apvienību secināts, ka administratīvā pārkāpuma procesa lietā iestājies noilgums.

KNAB atzīmē, ka 2022. gadā deviņām politiskajām partijām un to apvienībām bija piešķirts 3,898 miljoni eiro valsts budžeta finansējums, un gandrīz visu šī finansējuma summu politiskās organizācijas izlietoja.

Pārbaužu laikā KNAB konstatēja, ka 17 politiskās organizācijas, tostarp vairākas valsts budžeta finansējumu saņēmušās politiskās partijas un to apvienības, nav dzēsušas savas parādsaistības 90 dienu laikā no dienas, kad iestājies samaksas termiņš. Tas likuma izpratnē tiek pielīdzināts aizņēmumiem, ko politiskajām partijām un to apvienībām ir aizliegts ņemt un kas jāatmaksā valsts budžetā. Politiskās organizācijas parādsaistībās uzkrājušas kopumā 377 402 eiro.