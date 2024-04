Talsos noslēgusies jau otrā zupas virtuves sezona. Pērn aukstuma un augsto cenu dēļ to vēl mēnesi pagarināja, bet no šodienas aptuveni simt iedzīvotājiem, kuriem materiālo apstākļu vai veselības ierobežojumu dēļ pašiem siltu ēdienu grūti pagatavot, tomēr jādzīvo saviem spēkiem. Viņi arī to apņēmīgi darīt, taču cer, ka oktobrī zupas virtuve atgriezīsies. Pirmā sezona noslēdzās ar izsniegtiem 10,5 tūkstošiem porciju, taču šoreiz pieprasījums bijis krietni lielāks.