Strādāju no rīta līdz vakaram, faktiski bez brīvdienām un pat līdz pagurumam. Pamatā nodarbojos ar divām lietām. (Pirmā ir) mākslīgais intelekts un tā iespēju apgūšana un izmantošana, jo tā ir nākotne un ļoti strauji attīstās. Turēties līdzi laikam – tas nav nemaz tik viegli. Un otrs, ko es daru, – protams, sekoju līdzi notikumiem pasaulē. Ja man, līdzīgi kā jūs, kāds jautā viedokli vai grib manu padomu, tad man tam ir jābūt vairāk vai mazāk sagatavotam un bāzētam uz zināšanām. Līdz ar to – sekoju notikumiem! Ar to arī laiks paiet